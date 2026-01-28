FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 28-1 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn. Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói đầu tiên của Việt Nam do người Việt làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đủ công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đào tạo, kiểm thử và đóng gói, kinh doanh.

FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cho rằng nếu tính cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta là một "thế lực" trong ngành bán dẫn. Bài toán lớn nhất của Việt Nam là phải liên kết lại, hình thành hệ sinh thái của chính mình.

Ông Trương Gia Bình cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Viettel và các đối tác trong nước theo hướng sản xuất đến đâu thì FPT tham gia đóng gói, kiểm thử đến đó, để các con chip công nghệ Việt Nam có thể sớm đi vào đời sống.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - cho biết việc FPT đầu tư xây dựng nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn "make in Vietnam", đúng với tinh thần Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

FPT ký kết hợp tác toàn diện với Viettel

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, khẳng định việc thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn được coi là bước đi chiến lược nhằm cộng hưởng sức mạnh của liên minh bán dẫn quốc gia, cùng phát triển và làm chủ năng lực công nghệ lõi, hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn khép kín, đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Theo đại diện FPT, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C (tỉnh Bắc Ninh). Giai đoạn 1 (2026-2027), nhà máy có quy mô 1.600 m2, gồm 6 dây chuyền kiểm tra chức năng (ATE tester & handler) và 1 khu vực gồm nhiều hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt.

Giai đoạn 2 (2028-2030), FPT dự kiến mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000 m2, đồng thời đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử chức năng mới, 3 khu vực kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền. Ngoài ra sẽ có thêm dây chuyền đóng gói truyền thống (QFN, QFP, DFN…), dây chuyền đóng gói CSP (Chip Scale Package), WLP (Wafer Level Package) và dây chuyền đóng gói IC tiên tiến, đưa công suất của nhà máy lên mức hàng tỉ sản phẩm mỗi năm...

UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT mới đây đã công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án do Tập đoàn FPT là chủ đầu tư, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dự án gồm 3 cấu phần chính, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9 ha. Trong đó, khu chức năng cốt lõi chiếm khoảng 25% diện tích, tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm và dịch vụ công nghệ số trọng điểm như phần mềm, nền tảng số, dữ liệu số, AI, blockchain, metaverse... Phần còn lại được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, không gian cây xanh... Thông qua dự án này, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng một môi trường toàn diện, đầy đủ và chất lượng cao để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần củng cố vai trò của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, nhấn mạnh điều kiện quan trọng nhất là phải có một không gian xứng đáng cho con người học tập, làm việc và sáng tạo. "Dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một "thung lũng Silicon" của Việt Nam" - ông Bình tin tưởng.



