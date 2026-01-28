FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

Yến Anh

(NLĐO) - Việc thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn được coi là bước đi chiến lược nhằm cộng hưởng sức mạnh của liên minh bán dẫn quốc gia.

Ngày 28-1 tại Hà Nội, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn. Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói đầu tiên của Việt Nam do người Việt làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đủ công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đào tạo, kiểm thử và đóng gói, kinh doanh.

FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cho rằng nếu tính cả người Việt ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta là một "thế lực" trong ngành bán dẫn. Bài toán lớn nhất của Việt Nam là phải liên kết lại, hình thành hệ sinh thái của chính mình.

Ông Trương Gia Bình cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Viettel và các đối tác trong nước theo hướng sản xuất đến đâu thì FPT tham gia đóng gói, kiểm thử đến đó, để các con chip công nghệ Việt Nam có thể sớm đi vào đời sống.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - cho biết việc FPT đầu tư xây dựng nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn "make in Vietnam", đúng với tinh thần Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

FPT thành lập nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 2.

FPT ký kết hợp tác toàn diện với Viettel

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, khẳng định việc thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn được coi là bước đi chiến lược nhằm cộng hưởng sức mạnh của liên minh bán dẫn quốc gia, cùng phát triển và làm chủ năng lực công nghệ lõi, hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn khép kín, đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Theo đại diện FPT, nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C (tỉnh Bắc Ninh). Giai đoạn 1 (2026-2027), nhà máy có quy mô 1.600 m2, gồm 6 dây chuyền kiểm tra chức năng (ATE tester & handler) và 1 khu vực gồm nhiều hệ thống kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền chuyên biệt.

Giai đoạn 2 (2028-2030), FPT dự kiến mở rộng quy mô nhà máy lên khoảng 6.000 m2, đồng thời đầu tư thêm 18 dây chuyền kiểm thử chức năng mới, 3 khu vực kiểm tra độ tin cậy và thử nghiệm độ bền. Ngoài ra sẽ có thêm dây chuyền đóng gói truyền thống (QFN, QFP, DFN…), dây chuyền đóng gói CSP (Chip Scale Package), WLP (Wafer Level Package) và dây chuyền đóng gói IC tiên tiến, đưa công suất của nhà máy lên mức hàng tỉ sản phẩm mỗi năm...

UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT mới đây đã công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án do Tập đoàn FPT là chủ đầu tư, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự án gồm 3 cấu phần chính, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9 ha. Trong đó, khu chức năng cốt lõi chiếm khoảng 25% diện tích, tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm và dịch vụ công nghệ số trọng điểm như phần mềm, nền tảng số, dữ liệu số, AI, blockchain, metaverse... Phần còn lại được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, không gian cây xanh...

Thông qua dự án này, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng một môi trường toàn diện, đầy đủ và chất lượng cao để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần củng cố vai trò của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, nhấn mạnh điều kiện quan trọng nhất là phải có một không gian xứng đáng cho con người học tập, làm việc và sáng tạo. "Dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một "thung lũng Silicon" của Việt Nam" - ông Bình tin tưởng.


Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do Viettel đầu tư.

chip bán dẫn bán dẫn tập đoàn FPT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo