AI 365

Khẩn trương thành lập Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và đang rà soát, nâng gấp đôi chỉ tiêu từ 50.000 lên 100.000 kỹ sư bán dẫn

Ngày 17-12, tại hội thảo "Xây dựng chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam" do Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Công ty SUN Edu tổ chức đã diễn ra tại TP HCM.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh với lợi thế cạnh tranh lớn về nguồn nhân lực khoa học công nghệ, Việt Nam đặt tham vọng trở thành trung tâm thu hút và cung cấp nhân lực bán dẫn không chỉ trong nước mà còn toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành đề án phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và đang rà soát, nâng gấp đôi chỉ tiêu từ 50.000 lên 100.000 kỹ sư bán dẫn nhờ lợi thế nhân lực, đặc biệt là lực lượng kỹ sư phần mềm, tuy nhiên hiện tại vấn đề này vẫn chỉ là lợi thế tiềm năng.

Tham vọng bán dẫn của Việt Nam và bài toán 100.000 kỹ sư - Ảnh 1.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại hội thảo

Thực tế, tỉ sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật làm việc trong công nghiệp bán dẫn chỉ đạt 0,4%, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương thành lập Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn nhằm giải quyết ngay những điểm nghẽn về chi phí và thời gian sản xuất thử nghiệm chip cho các cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mục tiêu dài hạn là hướng tới việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip trên đất nước, nhằm đạt được sự tự chủ trong công nghệ bán dẫn chiến lược.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho hay vi mạch bán dẫn được xác định là "động cơ mới" thúc đẩy kinh tế đất nước.

TPHCM hiện đang tận dụng diện mạo mới sau việc sắp xếp quy hoạch, đã kiến tạo nên một hệ sinh thái bán dẫn hội tụ ba yếu tố then chốt. Các yếu tố này, bao gồm: bộ não R&D (nghiên cứu và phát triển) và nguồn nhân lực; Trung tâm sản xuất và logistics.

Tham vọng bán dẫn của Việt Nam và bài toán 100.000 kỹ sư - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ tại hội thảo

Đặc biệt, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, với cảng Cái Mép - Thị Vải và sự kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, bảo đảm chuỗi cung ứng vật liệu tinh khiết và vận chuyển sản phẩm chip đi toàn cầu với tốc độ nhanh, chi phí tiết kiệm.

"Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, tận dụng các cơ chế đặc thù để thiết lập các khu chức năng trong khu thương mại tự do.

Thành phố khẳng định sẽ là khách hàng lớn nhất cho sản phẩm chip bán dẫn, đồng thời đảm bảo cung cấp năng lượng ổn định, hạ tầng kết nối số tốt nhất và nâng cao chất lượng sống nhằm thu hút các chuyên gia toàn cầu" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh. 

