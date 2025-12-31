HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

FUTA Land – Kiến tạo giá trị dài hạn bằng tầm nhìn phát triển bền vững

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Với năng lực thực chiến và tầm nhìn dài hạn, FUTA Land hướng tới kiến tạo giá trị bền vững cho đô thị và cộng đồng.

Là thành viên trực thuộc FUTA Group – tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, Công ty CP Bất động sản FUTA Land được xây dựng trên nền tảng nội lực vững chắc và triết lý phát triển hướng đến giá trị vững bền.

Từ nền tảng đó, hành trình phát triển của doanh nghiệp từng bước được định hình rõ nét, để đến năm 2025 ghi dấu một cột mốc quan trọng về quy mô dự án, năng lực triển khai và vị thế thương hiệu trên thị trường.

Hành trình năm 2025: Tăng trưởng từ nội lực, tạo dấu ấn trên thị trường

Năm 2025 ghi nhận những bước tiến rõ nét của FUTA Land khi doanh nghiệp đồng loạt triển khai nhiều hoạt động trọng điểm, góp phần củng cố hình ảnh một nhà phát triển bất động sản quy mô, bài bản và giàu tiềm lực.

Dấu ấn nổi bật nhất là việc ra mắt thành công tháp A và tháp B của FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square. Dự án nhanh chóng tạo được tiếng vang trên thị trường căn hộ cao cấp ven biển Đà Nẵng nhờ vị trí chiến lược, đối diện bãi biển Mỹ Khê và Quảng trường Công viên Biển Đông, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, hoàn thiện xây dựng 100% và tiêu chuẩn bàn giao cao. Không chỉ là sản phẩm bất động sản, FUTA Residence còn thể hiện rõ năng lực phát triển dự án quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn của FUTA Land trong việc kiến tạo các công trình mang tính biểu tượng.

FUTA Land – Kiến tạo giá trị dài hạn bằng tầm nhìn phát triển bền vững - Ảnh 1.

FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square là dự án chiến lược của FUTA Land năm 2025

Song song với hoạt động phát triển dự án, FUTA Land cũng đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động xây dựng thương hiệu gắn với giá trị văn hóa và cộng đồng. Tiêu biểu là việc đăng cai và tổ chức thành công Giải Cờ tướng các Danh thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII, một sự kiện thể thao – trí tuệ có quy mô và sức lan tỏa lớn. Giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu trong nước và quốc tế, được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức chuyên nghiệp, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh FUTA Land như một doanh nghiệp đề cao giá trị tri thức, bản sắc văn hóa và giao lưu quốc tế.

FUTA Land – Kiến tạo giá trị dài hạn bằng tầm nhìn phát triển bền vững - Ảnh 2.

Giải Cờ tướng các Danh thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII được tổ chức tại FUTA Residence

Những nỗ lực bền bỉ trong năm 2025 đã được ghi nhận bằng danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025. Danh hiệu này phản ánh rõ chiến lược phát triển thương hiệu bài bản, tầm nhìn dài hạn và tính nhất quán của FUTA Land trong việc theo đuổi các giá trị cốt lõi trên suốt hành trình phát triển.

Định hướng phát triển: Thâm canh thị trường trọng điểm, kiến tạo chuỗi giá trị bền vững

Bước sang giai đoạn phát triển mới, FUTA Land kiên định với chiến lược "thâm canh thị trường trọng điểm", tập trung đầu tư chiều sâu tại các đô thị và vùng kinh tế giàu tiềm năng như TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Huế…, đồng thời từng bước mở rộng danh mục dự án trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu xuyên suốt là tạo lập chuỗi giá trị bất động sản gia tăng bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

FUTA Land – Kiến tạo giá trị dài hạn bằng tầm nhìn phát triển bền vững - Ảnh 3.

FUTA Land được vinh danh “Top 10 thương hiệu xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”

Danh mục đầu tư của FUTA Land tập trung vào các dự án quy mô, có vai trò định hình diện mạo đô thị và kiến tạo không gian sống mới, như FUTA Residence – Danang Times Square, Khu đô thị mới Thuận Phước (Đà Nẵng), FUTA Kim Phát, H&A Residence, Dự án hỗn hợp căn hộ và khách sạn Hampton by Hilton Võ Nguyên Giáp, Hilton Garden Inn Mũi Né Beach… Các dự án được phát triển theo định hướng đồng bộ, chú trọng chất lượng, công năng sử dụng và giá trị khai thác lâu dài.

Không dừng lại ở việc phát triển sản phẩm, FUTA Land theo đuổi mục tiêu kiến tạo cộng đồng tinh hoa, từng bước nâng hạng phong cách sống theo chuẩn mực toàn cầu. Các giá trị cốt lõi "Chính trực – Tôn trọng – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Bền vững" được doanh nghiệp kiên định lan tỏa trong toàn bộ chuỗi hoạt động, từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành và quản lý dự án.

FUTA Land – Kiến tạo giá trị dài hạn bằng tầm nhìn phát triển bền vững - Ảnh 4.

FUTA Kim Phát - Dự án sẽ ra mắt đầu năm 2026 của FUTA Land

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, FUTA Land sẽ chính thức giới thiệu đến thị trường dự án mới mang tên FUTA Kim Phát, tọa lạc tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng – khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng có chọn lọc, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dự án và khẳng định tầm nhìn phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Bằng cách tập trung phát triển các dự án quy mô, đầu tư bài bản và gắn kết chặt chẽ với chiến lược đô thị của từng địa phương, FUTA Land đặt mục tiêu đồng hành lâu dài cùng khách hàng và đối tác trong việc kiến tạo giá trị gia tăng bền vững.

    Thông báo