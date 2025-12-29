FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square: Nâng tầm trải nghiệm Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang VII

Diễn ra từ ngày 22-12 đến 28-12-2025, Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025 quy tụ những gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh (Việt Nam) cùng các danh thủ quốc tế Hứa Văn Chương, Hoa Thần Hạo, Vương Gia Thụy (Trung Quốc).

Với sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng, giải đấu năm nay không chỉ dừng lại ở một sân chơi chuyên môn mà còn khẳng định chất lượng tổ chức thông qua hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

Vinh danh Nhà vô địch Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025

Hạ tầng chuyên nghiệp nâng cao chất lượng thi đấu

Đáng chú ý, không gian thi đấu tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, nằm trên trục đường biển trung tâm TP Đà Nẵng, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một giải đấu quốc tế. Ghi nhận của PV, hệ thống phòng thi đấu cách âm, ánh sáng chuẩn hóa và công tác hậu cần đồng bộ đã tạo điều kiện tối ưu để các kỳ thủ duy trì sự tập trung cao độ trong suốt các ván đấu kéo dài.

Theo đó, việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện lưu trú và khu vực tranh tài ngay tại một tổ hợp hiện đại đã trực tiếp góp phần nâng cao tâm lý và phong độ thi đấu của các vận động viên. Sự hỗ trợ từ hệ thống hạ tầng không chỉ giúp vận động viên giảm bớt áp lực bên ngoài mà còn nâng tầm tính chuyên nghiệp của toàn mùa giải.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Trần Thị Hoa Xim - Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land, đại diện Nhà tài trợ FUTA Group, cho biết: "Với vai trò đơn vị đăng cai, FUTA Land đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức và công tác hậu cần, góp phần tổ chức giải đấu chỉn chu, đồng bộ; đồng thời việc lựa chọn FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square làm địa điểm diễn ra giải đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho các danh kỳ, khách mời và khán giả"

FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square với vị trí đắc địa, cơ sở vật chất đẳng cấp đã góp phần nâng cao trải nghiệm, chất lượng chuyên môn cho Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025

Kết quả chung cuộc xứng tầm

Giới chuyên môn nhận định, nhờ môi trường thi đấu ổn định, các trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Ở trận chung kết, kỳ thủ Hứa Văn Chương (Trung Quốc) đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trong loạt cờ nhanh để giành chiến thắng trước Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam), chính thức đoạt Cúp Vàng. Trong khi đó, ở trận tranh hạng Ba – Tư, Hoa Thần Hạo (Trung Quốc) giành chiến thắng trước Vương Gia Thụy (Trung Quốc) với tỷ số 1–0.

Lúc này, bảng xếp hạng chung cuộc ghi nhận: Quán quân Hứa Văn Chương, Á quân Nguyễn Thành Bảo, Quý quân Hoa Thần Hạo và Điện quân Vương Gia Thụy. Kết quả này phản ánh đúng tương quan lực lượng và phong độ ổn định của các kỳ thủ xuyên suốt hành trình giải đấu.

Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025 là tiền đề để tiếp tục đăng cai giải cờ quy mô thế giới

Bên cạnh đó, tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên đến 56.200 USD. Đơn cử, mức thưởng cho ngôi vô địch là 25.000 USD, Á quân 11.000 USD, Quý quân 7.000 USD và Điện quân 3.000 USD. Đồng hành cùng FUTA Group, Kim Long Motor Huế cũng tham gia bổ sung cơ cấu giải thưởng, tạo động lực lớn cho các danh kỳ tham dự.

Việc tổ chức thành công giải đấu tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động. Đây là tiền đề để địa điểm này tiếp tục là nơi đăng cai các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô quốc tế trong tương lai.

Cúp Phương Trang tạo tiền đề đưa các giải cờ tướng quy mô thế giới về Đà Nẵng Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết từ giai đoạn mở màn đến những ván đấu mang tính quyết định, giải đấu được triển khai theo đúng lộ trình chuyên môn, trong đó mỗi lượt đấu đều có tác động trực tiếp đến cục diện chung. Các kỳ thủ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng phương án nhập cuộc, lựa chọn thời điểm tấn công hoặc giữ thế, nhằm bảo toàn vị trí trên bảng xếp hạng. Thực tế thi đấu cho thấy nhiều ván cờ diễn ra với thế trận giằng co kéo dài, nơi việc đổi quân hay chấp nhận rủi ro trở thành lựa chọn mang tính chiến lược. Những kết quả sát nút qua từng ván đã tạo nên sự dịch chuyển đáng kể về thứ hạng, phản ánh mặt bằng trình độ tương đối đồng đều giữa các kỳ thủ tham dự. Ông Nguyễn Trọng Thao cho biết thêm, khép lại mùa giải thứ 7, giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang tiếp tục củng cố vị thế là một trong những sân chơi cờ tướng uy tín của khu vực, tạo tiền đề để đưa các giải cờ tướng châu Á, thế giới về với TP Đà Nẵng.



