FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square: Nâng tầm trải nghiệm Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang VII

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square: Nâng tầm trải nghiệm Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang VII

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Giải Cờ tướng quốc tế-Cúp Phương Trang lần VII khép lại tại FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square, ghi nhận thành công về chuyên môn và công tác tổ chức.

Diễn ra từ ngày 22-12 đến 28-12-2025, Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025 quy tụ những gương mặt xuất sắc như Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh (Việt Nam) cùng các danh thủ quốc tế Hứa Văn Chương, Hoa Thần Hạo, Vương Gia Thụy (Trung Quốc).

Với sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng, giải đấu năm nay không chỉ dừng lại ở một sân chơi chuyên môn mà còn khẳng định chất lượng tổ chức thông qua hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.

FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square: Nâng tầm trải nghiệm Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang VII - Ảnh 1.

Vinh danh Nhà vô địch Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025

Hạ tầng chuyên nghiệp nâng cao chất lượng thi đấu

Đáng chú ý, không gian thi đấu tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square, nằm trên trục đường biển trung tâm TP Đà Nẵng, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một giải đấu quốc tế. Ghi nhận của PV, hệ thống phòng thi đấu cách âm, ánh sáng chuẩn hóa và công tác hậu cần đồng bộ đã tạo điều kiện tối ưu để các kỳ thủ duy trì sự tập trung cao độ trong suốt các ván đấu kéo dài.

Theo đó, việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện lưu trú và khu vực tranh tài ngay tại một tổ hợp hiện đại đã trực tiếp góp phần nâng cao tâm lý và phong độ thi đấu của các vận động viên. Sự hỗ trợ từ hệ thống hạ tầng không chỉ giúp vận động viên giảm bớt áp lực bên ngoài mà còn nâng tầm tính chuyên nghiệp của toàn mùa giải.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Trần Thị Hoa Xim - Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản FUTA Land, đại diện Nhà tài trợ FUTA Group, cho biết: "Với vai trò đơn vị đăng cai, FUTA Land đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức và công tác hậu cần, góp phần tổ chức giải đấu chỉn chu, đồng bộ; đồng thời việc lựa chọn FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square làm địa điểm diễn ra giải đã góp phần nâng cao trải nghiệm cho các danh kỳ, khách mời và khán giả"

FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square: Nâng tầm trải nghiệm Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang VII - Ảnh 2.

FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square với vị trí đắc địa, cơ sở vật chất đẳng cấp đã góp phần nâng cao trải nghiệm, chất lượng chuyên môn cho Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025

Kết quả chung cuộc xứng tầm

Giới chuyên môn nhận định, nhờ môi trường thi đấu ổn định, các trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao. Ở trận chung kết, kỳ thủ Hứa Văn Chương (Trung Quốc) đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trong loạt cờ nhanh để giành chiến thắng trước Nguyễn Thành Bảo (Việt Nam), chính thức đoạt Cúp Vàng. Trong khi đó, ở trận tranh hạng Ba – Tư, Hoa Thần Hạo (Trung Quốc) giành chiến thắng trước Vương Gia Thụy (Trung Quốc) với tỷ số 1–0.

Lúc này, bảng xếp hạng chung cuộc ghi nhận: Quán quân Hứa Văn Chương, Á quân Nguyễn Thành Bảo, Quý quân Hoa Thần Hạo và Điện quân Vương Gia Thụy. Kết quả này phản ánh đúng tương quan lực lượng và phong độ ổn định của các kỳ thủ xuyên suốt hành trình giải đấu.

FUTA Residence-Đà Nẵng Times Square: Nâng tầm trải nghiệm Giải Cờ tướng Cúp Phương Trang VII - Ảnh 3.

Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025 là tiền đề để tiếp tục đăng cai giải cờ quy mô thế giới

Bên cạnh đó, tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên đến 56.200 USD. Đơn cử, mức thưởng cho ngôi vô địch là 25.000 USD, Á quân 11.000 USD, Quý quân 7.000 USD và Điện quân 3.000 USD. Đồng hành cùng FUTA Group, Kim Long Motor Huế cũng tham gia bổ sung cơ cấu giải thưởng, tạo động lực lớn cho các danh kỳ tham dự.

Việc tổ chức thành công giải đấu tại FUTA Residence – Đà Nẵng Times Square không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động. Đây là tiền đề để địa điểm này tiếp tục là nơi đăng cai các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô quốc tế trong tương lai.

Cúp Phương Trang tạo tiền đề đưa các giải cờ tướng quy mô thế giới về Đà Nẵng

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết từ giai đoạn mở màn đến những ván đấu mang tính quyết định, giải đấu được triển khai theo đúng lộ trình chuyên môn, trong đó mỗi lượt đấu đều có tác động trực tiếp đến cục diện chung. Các kỳ thủ buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng phương án nhập cuộc, lựa chọn thời điểm tấn công hoặc giữ thế, nhằm bảo toàn vị trí trên bảng xếp hạng.

Thực tế thi đấu cho thấy nhiều ván cờ diễn ra với thế trận giằng co kéo dài, nơi việc đổi quân hay chấp nhận rủi ro trở thành lựa chọn mang tính chiến lược. Những kết quả sát nút qua từng ván đã tạo nên sự dịch chuyển đáng kể về thứ hạng, phản ánh mặt bằng trình độ tương đối đồng đều giữa các kỳ thủ tham dự.

Ông Nguyễn Trọng Thao cho biết thêm, khép lại mùa giải thứ 7, giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế Cúp Phương Trang tiếp tục củng cố vị thế là một trong những sân chơi cờ tướng uy tín của khu vực, tạo tiền đề để đưa các giải cờ tướng châu Á, thế giới về với TP Đà Nẵng.


Tin liên quan

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang

Nguyễn Thành Bảo hạ thần đồng Trung Quốc, tranh chung kết Cúp Cờ tướng Phương Trang

(NLĐO) – Hòa ở ván tiêu chuẩn, Nguyễn Thành Bảo xuất sắc đánh bại Hua Chen-hao ở ván cờ nhanh để góp mặt ở trận chung kết Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế.

Khai mạc Giải Cờ tướng quốc tế Cúp Phương Trang lần VII quy tụ các danh thủ hàng đầu châu Á

(NLĐO) - Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế-Cúp Phương Trang lần VII khởi tranh, với sự góp mặt của lãnh đạo Liên đoàn Cờ tướng thế giới và dàn kỳ thủ tên tuổi.

Lại Lý Huynh hụt vé bán kết, Thành Bảo chiến "tam anh" Cúp Cờ tướng Phương Trang

(NLĐO) – Không có bất ngờ ở loạt trận cuối khi đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh chia điểm với Xu Wen-zhang, lỡ hẹn với vòng bán kết giải đấu ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng FUTA Residence Đà Nẵng Times Square Giải Cờ tướng Các Danh Thủ Quốc tế – Cúp Phương Trang lần VII – 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo