FUTA Land khẳng định vị thế Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025

Ngày 27-12, Công ty CP Bất động sản FUTA Land được vinh danh Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025 tại Lễ Công bố Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ XI, sự kiện uy tín được truyền hình trực tiếp trên HTV1, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp.

Lễ Công bố Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương là sự kiện thường niên quy mô khu vực, tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu có đóng góp nổi bật cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Việc FUTA Land được vinh danh Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025 khẳng định vị thế của một thương hiệu bất động sản Việt Nam đang vươn tầm khu vực, đồng thời phản ánh năng lực phát triển dự án và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Bà Trần Thị Hoa Xim – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land nhận vinh danh Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Hành trình phát triển bền bỉ của FUTA Land

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Phương Trang - FUTA Group, FUTA Land được định vị là nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, giữ vai trò nòng cốt trong chiến lược đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của Tập đoàn.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, FUTA Land không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa loại hình đầu tư, từ khu dân cư, khu bán lẻ, khu phức hợp đô thị, trung tâm thương mại, văn phòng, đến khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và hệ thống trạm dừng nghỉ giao thông quy mô lớn.

Với chiến lược "thâm canh thị trường trọng điểm", FUTA Land tập trung đầu tư chiều sâu tại các đô thị và vùng kinh tế giàu tiềm năng như TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Huế…, đồng thời từng bước mở rộng danh mục dự án trên phạm vi toàn quốc, hướng tới tạo lập chuỗi giá trị bất động sản gia tăng bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Nổi bật trong danh mục đầu tư của FUTA Land là các dự án quy mô, có vai trò định hình diện mạo đô thị và không gian sống mới như: FUTA Residence – Danang Times Square, Khu đô thị mới Thuận Phước (Đà Nẵng), Khu phức hợp đô thị Phương Trang – Phân khu F & C5B, Dự án căn hộ cao cấp H&A, dự án hỗn hợp căn hộ và khách sạn Hampton by Hilton Võ Nguyên Giáp, Hilton Garden Inn Mũi Né Beach…

FUTA Residence - Dự án trọng điểm của FUTA Land năm 2025

Không dừng lại ở việc phát triển sản phẩm, FUTA Land theo đuổi định hướng kiến tạo cộng đồng tinh hoa, từng bước nâng hạng phong cách sống theo chuẩn mực toàn cầu. Các giá trị cốt lõi "Chính trực – Tôn trọng – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Bền vững" được doanh nghiệp kiên trì lan tỏa trong toàn bộ hoạt động, từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến vận hành và quản lý dự án.

Vinh danh Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025: Bước tiến mới trên hành trình vươn tầm quốc tế

Danh hiệu Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025 là kết quả của chiến lược phát triển dài hạn và kỷ luật vận hành nhất quán của FUTA Land, được xây dựng từ lựa chọn quỹ đất, tư duy quy hoạch, chất lượng triển khai đến hiệu quả hợp tác, qua đó tạo dựng nền tảng thương hiệu dựa trên giá trị thực và niềm tin bền vững của thị trường.

Chia sẻ tại Lễ công bố, Trần Thị Hoa Xim – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land khẳng định:"Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực tập thể trong suốt quá trình phát triển của FUTA Land. Đây cũng là cam kết để chúng tôi tiếp tục giữ vững định hướng lấy chất lượng làm nền tảng, lấy khách hàng làm trung tâm và theo đuổi con đường phát triển bền vững trong dài hạn"

FUTA Land khẳng định vị thế Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Châu Á – Thái Bình Dương 2025

Bước sang giai đoạn tiếp theo, FUTA Land tập trung phát triển theo chiều sâu, hoàn thiện các dự án trọng điểm, đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm và nâng cao năng lực quản trị; đồng thời mở rộng quỹ đất tại các thị trường chiến lược, chuẩn bị nền tảng cho kế hoạch IPO nhằm tăng cường năng lực tài chính, minh bạch hóa hoạt động và mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

Với FUTA Land, giải thưởng không khép lại hành trình đã qua mà mở ra những yêu cầu cao hơn cho chặng đường phía trước. Trên nền tảng các giá trị đã được khẳng định, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiến tạo không gian sống chất lượng, đóng góp cho đô thị và cộng đồng, từng bước khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản Việt Nam có tầm nhìn khu vực.