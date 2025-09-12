Futsal Indonesia hạ đội châu Âu, vô địch giải quốc tế Trung Quốc

Giải đấu CFA International Futsal Tournament 2025, do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức nhằm chuẩn bị cho vòng loại futsal châu Á 2026, quy tụ nhiều đội mạnh. Ở bảng B, chủ nhà VCK futsal châu Á 2026 - Indonesia đã vượt qua Myanmar, Campuchia và New Zealand để giành quyền vào chung kết gặp Đan Mạch.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Dewa Rizki mở tỉ số sau đường chuyền của Reza Gunawan, trước khi chính Reza nhân đôi cách biệt ở phút 10 cho Indonesia.

Phút 17, Reza tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Indonesia dẫn 3-0. Trước khi khép lại hiệp đầu tiên, Đan Mạch kịp thời rút ngắn tỉ số 1-3 nhờ công Scott Rasmussen.

Indonesia vô địch giải giao hữu quốc tế của LĐBĐ Trung Quốc hướng tới vòng loại châu Á

Sang hiệp hai, tuyển futsal Indonesia duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 22, Andres Dwi Persada tận dụng sai lầm đối phương, nâng tỉ số lên 4-1. Khoảng thời gian còn lại, Đan Mạch chỉ có thêm bàn gỡ 2-4 ở phút 38 từ Mikkel Foged Hansen.

Thắng chung cuộc 4-2, thầy trò HLV Muhammad Amril xuất sắc bước lên ngôi vô địch, khẳng định sức mạnh và có được sự chuẩn bị kỷ lưỡng, đầy nghiêm túc cho VCK futsal châu Á 2026.

Trước thềm giải đấu châu lục này, tuyển futsal Việt Nam cũng đã lên đường đến Kuwait tập huấn với 2 trận giao hữu cùng chủ nhà. Ở trận giao hữu đầu tiên, thầy trò Diego Giustozzi đã giành chiến thắng 3-2 với các pha lập công của Nguyễn Thịnh Phát, Trịnh Công Đại và Nguyễn Đa Hải.

Tại vòng loại futsal châu Á 2026, tuyển futsal Việt Nam sẽ tranh vé vào vòng chung kết với Lebanon, Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc - chủ nhà bảng E, khởi tranh từ ngày 20-9.



