Futsal Việt Nam có được 3 điểm đầu tay khi thắng sát nút Indonesia

Sau thất bại bất ngờ ở trận ra quân với Malaysia, tuyển futsal Việt Nam chủ động giành lợi thế trước Indonesia ở lượt thi đấu thứ 2 chiều 17-12.

Hiệp 1 của trận đấu diễn ra trong thế trận căng thẳng và giàu tốc độ. Ngay từ đầu trận, các học trò của HLV Diego Giustozzi nhập cuộc chủ động, liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Ở phút thứ 2, cú dứt điểm của tuyển Việt Nam đã đưa bóng dội cột dọc, báo hiệu một trận đấu không dễ dàng cho Indonesia.

Sau những phút đầu bị lép vế trước Việt Nam, Indonesia bắt đầu đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công mạnh mẽ. Thủ môn Phạm Văn Tú trở thành chốt chặn đáng tin cậy với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đặc biệt là các tình huống cản phá cú sút xa, cùng phản xạ cực nhanh trước sức ép từ đối thủ.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 11, từ pha phối hợp đá phạt bài bản, Từ Minh Quang xử lý khéo léo, loại bỏ hàng phòng ngự Indonesia và dứt điểm tinh tế, mở tỉ số 1-0 cho tuyển futsal Việt Nam.

Bàn thắng khai thông bế tắc giúp đội bóng áo đỏ thi đấu tự tin hơn và tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, dù các pha dứt điểm của Ngọc Ánh, Thịnh Phát chưa thể chuyển hóa thành bàn nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu tiếp tục được đẩy cao. Indonesia dồn ép mạnh mẽ, bóng chủ yếu lăn bên phần sân Việt Nam.

Tuy vậy, hàng phòng ngự cùng thủ môn Văn Tú vẫn giữ được sự tập trung, hóa giải thành công các pha lên bóng của đối phương. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng thủ môn Ahamad Habiebie đã chơi xuất sắc.

Chung cuộc, tỉ số 1-0 được tuyển futsal Việt Nam giữ nguyên và có được 3 điểm đầu tiên ở môn futsal nam SEA Games 33. Tại giải đấu năm nay, futsal nam thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chung cuộc.