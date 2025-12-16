Tuyển futsal nữ Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng trước Philippines sau trận đấu nhiều thử thách, trong đó bước ngoặt chỉ đến ở hiệp 2 nhờ sự điều chỉnh hợp lý và khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng áo đỏ đã chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Biện Thị Hằng, Thùy Trang hay Nguyệt Vi đều có cơ hội dứt điểm nhưng bàn thắng chưa xuất hiện, một phần bởi sự xuất sắc của thủ môn Hughes Jane, người sở hữu thể hình cao lớn án ngự trong khung gỗ Philippines.

Ở chiều ngược lại, Philippines thi đấu kín kẽ, ưu tiên phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Phút 12, đội bạn đã đưa được bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi đá phạt sai luật.

Nguyệt Vi (trái) ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển futsal nữ Việt Nam

Trước đó, thủ môn Thùy Linh cũng phải trổ tài cứu thua sau những tình huống mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0, buộc tuyển futsal nữ Việt Nam phải thay đổi cách tiếp cận.

Sang hiệp 2, thế trận xoay chuyển rõ rệt khi Hughes Jane bất ngờ bị rút ra nghỉ. Đội bóng áo đỏ tăng tốc, chơi pressing tầm cao và liên tiếp bắn phá khung thành Philippines.

Phút 25, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi tung bấm bóng tinh tế loại bỏ thủ môn và 2 cầu thủ Philippines, khai thông thế bế tắc cho tuyển Việt Nam.

Bàn mở tỉ số giúp tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu tự tin và thanh thoát hơn. Ít phút sau đó, thủ môn Hughes Jane cũng trở lại và Philippines bắt đầu triển khai power-play trong những phút cuối trận.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn lợi thế và tiến gần hơn chức vô địch, khi giành tấm vé đầu tiên vào chung kết. Đối thủ của tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ là đội thắng trong màn đối đầu của Indonesia và chủ nhà Thái Lan.