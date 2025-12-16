Futsal Việt Nam ra quân bất lợi khi thua Malaysia

Tuyển futsal Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 không như kỳ vọng khi để thua Malaysia 2-4 trong trận ra quân. Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi sớm rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua cạnh tranh huy chương ở thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm.

Trong buổi chiều 16-12, tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tốt và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 3. Tận dụng pha bắt bóng không dính của thủ môn đối phương, Đa Hải dứt điểm vào lưới trống, mang về lợi thế sớm.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi Malaysia nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 4, Ahmad Harith Niam ghi bàn gỡ hòa 1-1, trước khi Syahir Iqbal hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 7, giúp Malaysia dẫn 2-1.

Trong phần còn lại của hiệp 1, tuyển futsal Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Trái lại, sai lầm của thủ môn Văn Tú ở phút 18 khiến đội bóng áo đỏ phải nhận bàn thua thứ 3, khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 1-3.

Bước vào hiệp 2, Malaysia chủ động chơi chặt chẽ, lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Phút 21, đối thủ có thêm bàn thắng, nâng tỉ số lên 4-1.

Tuyển futsal Việt Nam sau đó triển khai power-play trong nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng thủ kín kẻ cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Muhammad Syukri bên phía Malaysia. Phải đến phút 37, Mạnh Dũng mới rút ngắn cách biệt xuống 2-4.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam chấp nhận thất bại 2-4 trước Malaysia, đối diện nhiều thách thức trong hành trình tìm kiếm huy chương tại SEA Games 33.