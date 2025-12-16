HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Futsal Việt Nam ra quân bất lợi khi thua Malaysia

Quốc An

(NLĐO) - Trong trận ra quân môn futsal nam, tuyển futsal Việt Nam bất ngờ bị đối thủ Malaysia quật ngã ở SEA Games 33.

Tuyển futsal Việt Nam khởi đầu SEA Games 33 không như kỳ vọng khi để thua Malaysia 2-4 trong trận ra quân. Thất bại này khiến thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi sớm rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua cạnh tranh huy chương ở thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm.

Trong buổi chiều 16-12, tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tốt và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 3. Tận dụng pha bắt bóng không dính của thủ môn đối phương, Đa Hải dứt điểm vào lưới trống, mang về lợi thế sớm.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi Malaysia nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 4, Ahmad Harith Niam ghi bàn gỡ hòa 1-1, trước khi Syahir Iqbal hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 7, giúp Malaysia dẫn 2-1.

img

Trong phần còn lại của hiệp 1, tuyển futsal Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng liên tiếp bỏ lỡ cơ hội. Trái lại, sai lầm của thủ môn Văn Tú ở phút 18 khiến đội bóng áo đỏ phải nhận bàn thua thứ 3, khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỉ số 1-3.

Bước vào hiệp 2, Malaysia chủ động chơi chặt chẽ, lùi sâu phòng ngự và chờ thời cơ phản công. Phút 21, đối thủ có thêm bàn thắng, nâng tỉ số lên 4-1.

Tuyển futsal Việt Nam sau đó triển khai power-play trong nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng thủ kín kẻ cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Muhammad Syukri bên phía Malaysia. Phải đến phút 37, Mạnh Dũng mới rút ngắn cách biệt xuống 2-4.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam chấp nhận thất bại 2-4 trước Malaysia, đối diện nhiều thách thức trong hành trình tìm kiếm huy chương tại SEA Games 33.

Tin liên quan

Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng

Futsal nữ Việt Nam thắng đẹp Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng

(NLĐO) - Toàn thắng sau 2 trận vòng bảng, futsal nữ Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33 - 2025

Thùy Trang khai thông bế tắc, futsal nữ Việt Nam hạ đẹp Indonesia

(NLĐO) - Giữa lúc thế trận bế tắc trước khung thành Indonesia, Thùy Trang tỏa sáng mở điểm, tạo đà để tuyển futsal nữ Việt Nam giành thắng lợi 3-1 chiều 12-12.

Trần Thị Thuỳ Trang và futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 33

(NLĐO) - Trong ngày 9-12, HLV Nguyễn Đình Hoàng đã công bố danh sách 14 tuyển thủ futsal nữ Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

tuyển Việt Nam futsal Việt Nam SEA Games 33
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo