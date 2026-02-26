Futsal Việt Nam ngược dòng, vào bán kết Giải Đông Nam Á

Tiếp nối chiến thắng ở lượt 2 vòng bảng Giải futsal nữ Đông Nam Á, tuyển futsal Việt Nam lại đánh bại Myanmar để tiến vào vòng loại trực tiếp bằng 2 chiến thắng, 1 thua. Dù vậy, chiến thắng ở lượt cuối diễn ra nhọc nhằn với thầy trò Đình Hoàng khi bị đối thủ 2 lần dẫn trước.

Sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar chủ động và sớm tạo sức ép. Đến phút thứ 8, Zin Nyein Chit tận dụng sai lầm hàng thủ Việt Nam mở tỉ số 1-0. Trước đó, Nguyệt Vi và Biện Thị Hằng liên tiếp dứt điểm nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương, trong đó có một pha bóng dội cột.

Bị dẫn bàn, các chân sút nữ Việt Nam nỗ lực và có bàn gỡ hòa 1-1 phút 17, khi Trần Nguyệt Vi băng xuống dứt điểm nhanh từ tình huống đá biên của Thùy Trang. Tuy nhiên, Lwin Lwin Thet lập tức tái lập thế dẫn bàn, nâng tỉ số lên 2-1 cho Myanmar.

Cuối hiệp, Ya Min Thant Zin hai lần sút xa dội xà ngang, còn thủ môn Việt Nam cũng có pha băng ra cứu thua kịp thời. Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng chưa thể xuyên phá hàng thủ đối phương.