Futsal nữ Việt Nam thắng Philippines, tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á

Sau thất bại ngày ra quân, tuyển futsal nữ Việt Nam đã có chiến thắng chiều 25-2 để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi hậu Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục về cầu môn Philippines. Đến phút 5, Thanh Ngân đi bóng kỹ thuật, vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỉ số sớm cho đội nhà.

Những phút sau đó, Việt Nam tiếp tục áp đảo. Nhiều cơ hội được mở nhưng các chân sút nữ chưa thể chuyển hóa thành bàn.

Đến phút 16, tuyển futsal nữ Việt Nam hưởng phạt đền song Thanh Ngân không thể đánh bại thủ môn Philippines.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về Việt Nam. Thanh Ngân tiếp tục là mũi nhọn, đột phá ấn tượng, mở ra các cơ hội cho bản thân và đồng đội.

Phút 26, Phương Anh xoay xở khéo léo và tung cú sút nguy hiểm, tiếc rằng thủ môn đối phương tiếp tục cứu thua xuất sắc. Ở chiều ngược lại, Philippines cũng tạo ra vài cơ hội ăn bàn nhưng sự xuất sắc của thủ môn Thùy Linh đang giúp cách biệt của thầy trò Nguyễn Đình Hoàng được duy trì.

Trước sức ép lớn được duy trì, từ tình huống đá biên trên sân đối thủ, Thùy Trang trả ngược bóng và Biện Thị Hằng thoải mái tung cú sút xa nhân đôi cách biệt phút 37.

Nhận bàn thua thứ 2, tuyển nữ Philippines liền triển khai power-play nhưng không thể xoay chuyển. Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam có được 3 điểm đầu tay, vươn lên vị trí nhì bảng B khi hơn hiệu số trước chính đối thủ Philippines.

Ở lượt đấu cuối cùng, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ chạm trán tuyển futsal Myanmar vào ngày 26-2.