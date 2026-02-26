Úc bị Philippines cầm hòa, tuyển futsal nữ Việt Nam vào bán kết

Ở trận đấu cuối cùng của bảng B futsal nữ Đông Nam Á, trận đấu của tuyển futsal nữ Úc và Philippines đã khép lại với trận hòa 1-1.

Trong trận đấu này, cả hai đội có hơn 39 phút thi đấu chính thức bất phân thắng bại khi không thể xé lưới nhau. Mãi đến phút thi đấu cuối cùng của hiệp 2, bàn thắng khai thông bế tắc mới đến.

Từ việc triển khai chiến thuật power-play trong thế buộc phải thắng, Philippines bất ngờ mắc sai lầm, tạo cơ hội để Clare Jane sút xa từ phần sân nhà đưa bóng vào lưới trống khi thời gian đếm ngược vừa trôi qua phút 40.

Tưởng như tinh thần đối thủ sẽ sụp đổ và trận đấu khép lại với chiến thắng tuyệt đối cho Úc, nhưng chỉ vài chục giây sau, Sheen Nicole bất ngờ lên tiếng với pha phối hợp tấn công sắc bén, ghi bàn gỡ hòa 1-1 đầy kịch tính.

Kết quả này giúp tuyển futsal nữ Việt Nam đảm bảo vị trí nhì bảng B và tấm vé vào bán kết. Trong khi đó, tấm vé còn lại thuộc về Úc khi giữ được ngôi nhất bảng với 7 điểm. Philippines đứng hạng 3 với 4 điểm.

Vị trí này khiến ĐKVĐ Việt Nam nhiều khả năng sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan ngay từ bán kết, tái lập màn chung kết ở mùa giải 2024.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng sẽ xác định ở trận cuối cùng bảng A, diễn ra vào lúc 18 giờ 30 giữa Thái Lan và Malaysia.