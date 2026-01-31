Futsal Việt Nam thua tối thiểu Thái Lan, đi tiếp với ngôi nhì bảng

Trước đối thủ Thái Lan vào chiều 31-1, tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm trước để phân định ngôi nhất, nhì bảng B.

Tuy nhiên, các học trò HLV Diego Giustozzi sớm chịu sức ép khi đối thủ chủ động dâng cao tấn công. Ngay phút 6, đội trưởng Itticha Praphaphan sút trúng cột dọc khung thành Văn Tú. Đáp trả lại đối thủ, Châu Đoàn Phát, Vũ Ngọc Ánh và Đa Hải liên tiếp thử vận may nhưng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Cuối hiệp 1, tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn, tổ chức phòng ngự kỷ luật và tạo vài tình huống đá phạt nguy hiểm nhưng vẫn chưa có bàn mở tỉ số. Hai đội phải tạm rời sân với tỉ số hoà 0-0.

Sang hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ tăng tốc, liên tiếp dứt điểm trong những phút đầu nhưng vẫn thiếu chính xác. Thái Lan dần lấy lại thế trận, đẩy cao nhịp độ và gây sức ép lớn. Đến phút 31, Osamanmusa sút bóng trúng cột dọc.

Ngay sau đó, khó khăn chồng chất với tuyển futsal Việt Nam khi Vũ Ngọc Ánh chấn thương rời sân.

Đến phút 36, sau nhiều nỗ lực, Krit Aransanyalak tung cú sút quyết đoán mở tỉ số cho Thái Lan. Ngay sau đó, Việt Nam chơi power-play với Từ Minh Quang trong vai trò thủ môn dâng cao nhằm tìm bàn gỡ nhưng khép lại trận đấu vẫn không có bàn gỡ hoà.

Chung cuộc, futsal Việt Nam thất bại 0-1 trước Thái Lan, bước vào tứ kết với ngôi nhì bảng, cùng 6 điểm. Thái Lan đứng đầu bảng với 3 trận toàn thắng.

Đối thử của tuyển futsal Việt Nam sẽ là đội đứng nhất bảng A giữa Indonesia và Iraq, khi cả hai đội này có trận phân định vào tối nay.



