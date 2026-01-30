Madam Pang thưởng lớn, tiếp lửa Thái Lan đọ sức futsal Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Madam Pang mới đây đã quyết định thưởng 1.000.000 baht (khoảng 825 triệu đồng) cho tuyển futsal Thái Lan sau khi đội sớm giành vé vào tứ kết Giải futsal vô địch châu Á 2026 tại Indonesia vào tối qua 29-1.



Khoản thưởng được xem là cú hích tinh thần cho "bầy voi chiến" trước trận quyết đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng.

Tại bảng B, Giải futsal châu Á 2026, tuyển Thái Lan thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt thắng Lebanon 2-0 và "hủy diệt" Kuwait 6-1, giành trọn 6 điểm để sớm đi tiếp, tương tự Việt Nam cũng toàn thắng trước cả hai đối này.

Ở màn so tài ngày 31-1, trận đấu sẽ quyết định ngôi đầu bảng cùng lợi thế nhánh đấu knock-out cho Việt Nam và Thái Lan.

Với chỉ số phụ hiện tại, đội đương kim á quân châu Á 2024 Thái Lan có lực lượng dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần hòa Việt Nam để giữ ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam cũng cần một chiến thắng để tránh đụng độ đối thủ đang có phong độ cao là Indonesia.



