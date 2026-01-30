HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Madam Pang thưởng lớn, tiếp lửa Thái Lan đọ sức futsal Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Trước thềm lượt cuối vòng bảng với futsal Việt Nam, Madam Pang đã tuyên bố thưởng lớn cho tuyển futsal Thái Lan vì sớm vào tứ kết.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Madam Pang mới đây đã quyết định thưởng 1.000.000 baht (khoảng 825 triệu đồng) cho tuyển futsal Thái Lan sau khi đội sớm giành vé vào tứ kết Giải futsal vô địch châu Á 2026 tại Indonesia vào tối qua 29-1.

Khoản thưởng được xem là cú hích tinh thần cho "bầy voi chiến" trước trận quyết đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng.

Tại bảng B, Giải futsal châu Á 2026, tuyển Thái Lan thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt thắng Lebanon 2-0 và "hủy diệt" Kuwait 6-1, giành trọn 6 điểm để sớm đi tiếp, tương tự Việt Nam cũng toàn thắng trước cả hai đối này.

Madam Pang thưởng lớn, tiếp lửa Thái Lan đọ sức futsal Việt Nam - Ảnh 1.

Ở màn so tài ngày 31-1, trận đấu sẽ quyết định ngôi đầu bảng cùng lợi thế nhánh đấu knock-out cho Việt Nam và Thái Lan.

Với chỉ số phụ hiện tại, đội đương kim á quân châu Á 2024 Thái Lan có lực lượng dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần hòa Việt Nam để giữ ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam cũng cần một chiến thắng để tránh đụng độ đối thủ đang có phong độ cao là Indonesia. 


Madam Pang thưởng lớn, tiếp lửa Thái Lan đọ sức futsal Việt Nam - Ảnh 2.

Thắng ngược Kuwait, HLV tuyển futsal Việt Nam cho rằng vẫn cần cải thiện thêm

Thắng ngược Kuwait, HLV tuyển futsal Việt Nam cho rằng vẫn cần cải thiện thêm

(NLĐO) - Sau trận thắng ngược 5-4 trước Kuwait, HLV Diego Giustozzi tin rằng tuyển futsal Việt Nam cần phải cải thiện hơn nữa hướng tới trận tiếp theo.

Futsal Việt Nam ngược dòng trong trận cầu 9 bàn ở giải châu Á

(NLĐO) - Futsal Việt Nam ra quân trước Kuwait và bị đối thủ dẫn trước 2 bàn nhưng thành công ngược dòng và giành chiến thắng 5-4.

HLV tuyển Indonesia nhận định về futsal Việt Nam trước trận ra quân

(NLĐO) - HLV Hector Souto của tuyển futsal Indonesia, đội đang vươn lên top đầu của Đông Nam Á, đã có những chia sẻ và nhận định thú vị.

futsal Việt Nam FAT futsal châu á Thái Lan
