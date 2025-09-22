Ngày 22-9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Đức Hà (SN 1987; trú tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản và sàm sỡ phụ nữ.



Nguyễn Đức Hà bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 0 giờ 50 phút ngày 13-9, Nguyễn Đức Hà đeo khẩu trang, điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, đi trên nhiều tuyến phố để tìm phụ nữ với mục đích quấy rối, sàm sỡ. Khi đi đến phố Phan Kế Bính, nghi phạm nhìn thấy chị H. (SN 1992) điều khiển xe máy đi trên đường nên đã bám theo.

Khi đến ngõ 444 Đội Cấn, lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, Hà chạy theo và sàm sỡ, đồng thời cướp chiếc túi xách của người phụ nữ (bên trong có 1 chiếc điện thoại iPhone 15 và 3,7 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Sau đó, Hà đi đến ngõ 198 Xã Đàn, thì phát hiện chị V. (SN 2001) đang dắt xe vào nhà nên đã tiếp cận, tiếp tục sàm sỡ cô gái rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt gã đàn ông này. Đến tối 21-9, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đức Hà; thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại của chị H., 1 xe máy của nghi phạm sử dụng để gây án.

Tại cơ quan Công an, Hà đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. ‎