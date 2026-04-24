Gã đàn ông liên tiếp có hành vi dâm ô với 2 bé gái 11 và 14 tuổi

Ngày 24-4, Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết vừa điều tra làm rõ đối tượng Vũ Đình Vinh (SN 1973, trú tại thôn Lão Phong 1, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng), là nghi phạm liên tiếp gây ra 2 vụ dâm ô với trẻ em.

Nghi phạm Vũ Đình Vinh

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 17-4, cháu B.P.A. (11 tuổi), bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, nên đã sợ hãi và khóc to lên làm đối tượng bỏ chạy. Dù trời tối đối tượng khó nhận dạng, nhưng với tinh thần quyết tâm điều tra làm rõ vụ việc, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định được nghi phạm Vũ Đình Vinh.

Qua đấu tranh, Vũ Đình Vinh khai nhận trong cùng ngày, ngoài cháu B.P.A., Vinh cũng có hành vi tương tự đối với cháu Đ.T.A. (14 tuổi, trú tại xã Kiến Hải).

Hiện, Công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự Vũ Đình Vinh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố Vũ Đình Vinh về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại điểm b, c điều 146 Bộ luật Hình sự.