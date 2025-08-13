HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác

Trần Thường

(NLĐO) – Sau hơn 4 năm thi công, dù đã hoàn thành nhưng Ga Tam Thành ở TP Đà Nẵng chậm đưa vào khai thác, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Dự án Ga Tam Thành (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) được khởi công từ tháng 5-2021, theo kế hoạch hoàn thành vào tháng 3-2023. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhà ga vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Theo hồ sơ, hạng mục Ga Tam Thành thuộc gói thầu số 8, dự án gia cố các hầm yếu, kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM. Toàn dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.799 tỉ đồng.

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác- Ảnh 1.

Các hạng mục ga Tam Thành đã hoàn thiện nhưng chưa được đưa vào khai thác

Đối với gói thầu số 8, các hạng mục xây dựng các ga, hệ thống tường rào, đường gom liên quan có tổng kinh phí khoảng 276 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải (GTVT - nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tháng qua, các hạng mục của nhà ga đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Tuy nhiên, nhà ga luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài", bỏ không rất lãng phí.

Xã Tây Hồ kiến nghị sớm đưa Ga Tam Thành vào hoạt động

Ông Huỳnh Xuân Chính, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ, cho biết Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã kiến nghị chủ đầu tư sớm đưa Ga Tam Thành vào hoạt động. Theo ông Chính, qua kiểm tra cho thấy các hạng mục của dự án đã hoàn thành nhưng không rõ vì lý do gì mà dự án chưa được đưa vào khai thác.

Ông Chính cho biết, Ga Tam Thành được xây dựng nhằm thay thế Ga An Mỹ. Lâu nay, cán bộ và người dân địa phương rất bức xúc vì mỗi lần tàu hàng dừng ở ga An Mỹ thường nằm chắn ngang đường ĐT 615, khiến người dân không thể lưu thông, phải chờ đợi rất lâu.

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác- Ảnh 2.

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác- Ảnh 3.

Các hạng mục của nhà ga được xây dựng rất khang trang nhưng bỏ không nhiều tháng qua gây lãng phí

Chính vì lý do đó, trước đây UBND tỉnh Quảng Nam nhiều lần kiến nghị di dời qua vị trí khác và đã được Bộ GTVT quan tâm đầu tư xây dựng Ga Tam Thành. "Bây giờ, dự án đã làm xong rồi cần sớm đưa vào hoạt động để không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông trên đường ĐT 615" – ông Chính nói.

Ông Vương Đình Đồng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 85, cho biết Ga Tam thành đã thi công hoàn thành hơn 3 tháng nay và đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, Cục Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu. Hiện tại, nhà thầu thi công đang tiến hành sửa chữa các tồn tại theo biên bản kiểm tra (dự kiến hoàn thành trước ngày 20-8).

Ban quản lý dự án 85 cũng đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lập phương án khai thác. Sau khi hoàn thành 2 nội dung nêu trên, đơn vị sẽ trình Bộ Xây dựng ban hành quyết định mở ga mới để thực hiện công tác bàn giao đưa vào sử dụng, dự kiến trong tháng 9-2025.

Ông Lê Hải Nam, Trưởng Ga An Mỹ, cho biết đơn vị chưa được nhận bàn giao công trình. Tuy nhiên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có kế hoạch thử tải Ga Tam Thành trong tháng 8 này để xây dựng quy tắc quản lý và đưa vào sử dụng. "Chúng tôi là đơn vị thụ hưởng, cũng rất mong muốn công trình sớm được đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu vận tải cũng như giải bài toán ách tắc giao thông trên tuyến ĐT 615" – ông Nam chia sẻ.

