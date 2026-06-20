Gác giấc mơ giảng đường, đưa bưởi da xanh chinh phục thị trường quốc tế

Giữa những vườn bưởi xanh mướt ở khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành, TPHCM, anh Hồ Hoàng Kha vẫn giữ thói quen tự mình kiểm tra từng gốc cây mỗi sáng. Ít ai biết rằng, hơn 10 năm trước, chàng trai sinh năm 1993 từng phải gác lại giấc mơ giảng đường để trở về tiếp quản vườn bưởi của gia đình. Từ bước ngoặt tưởng chừng bất đắc dĩ ấy, anh đã góp phần đưa thương hiệu bưởi da xanh Sông Xoài vươn ra thị trường quốc tế.

Áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ

Năm 2011, khi đang học năm nhất Trường Đại học Luật TPHCM, biến cố gia đình khiến Hồ Hoàng Kha phải dừng việc học để về quê chăm sóc 2 ha bưởi da xanh của cha mẹ. Những ngày đầu gắn bó với nghề, anh đối mặt với không ít khó khăn khi sản xuất còn nhỏ lẻ, phụ thuộc vào phân bón hóa học, đầu ra thiếu ổn định và giá cả thường xuyên biến động. Thay vì đi theo lối canh tác truyền thống, anh chọn hướng đi mới: Học hỏi và đổi mới.

Từ 2 ha ban đầu, anh Hồ Hoàng Kha đã phát triển vùng trồng bưởi da xanh lên 32 ha theo hướng hữu cơ.

Anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, tìm hiểu tài liệu chuyên ngành, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia và các mô hình nông nghiệp tiên tiến. Với quan niệm "làm nông cũng cần tri thức", anh mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân vi sinh, thuốc sinh học và đầu tư hệ thống tưới tự động nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Những thay đổi ấy nhanh chóng mang lại hiệu quả. Vườn bưởi phát triển ổn định, trái đẹp, chất lượng đồng đều, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường. Từ quy mô ban đầu, anh tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất. Hiện anh quản lý 32 ha bưởi da xanh, gồm 10 ha đất gia đình và 22 ha thuê lại. Đồng thời, anh đầu tư nhà sơ chế, kho bảo quản và xưởng chế biến để gia tăng giá trị sản phẩm.

Anh Hồ Hoàng Kha kiểm tra vườn bưởi da xanh

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi bưởi da xanh của gia đình anh đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Cùng với đó, 5 ha vườn bưởi đạt tiêu chuẩn hữu cơ và được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Với quy mô sản xuất ngày càng lớn, trang trại của anh đạt doanh thu khoảng 14 tỉ đồng mỗi năm, lợi nhuận gần 8 tỉ đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, mô hình của anh còn tạo việc làm ổn định cho 18 lao động địa phương với thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều lao động thời vụ có thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày. Phần lớn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số như Khơ-me, Chơ-ro, Hoa..., góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Góp phần lan tỏa tư duy làm nông nghiệp hiện đại

Không giữ thành công cho riêng mình, Hồ Hoàng Kha tích cực hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất. Khi Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài được thành lập, anh được tín nhiệm bầu làm Phó Giám đốc và đến giữa năm 2025 trở thành Giám đốc trẻ nhất của hợp tác xã khi mới 32 tuổi.

Từ quyết định trở về quê, chàng trai trẻ đã góp phần đưa thương hiệu bưởi da xanh Sông Xoài vươn xa.

Sau 12 năm hoạt động, hợp tác xã hiện có 120 xã viên với hơn 200 ha bưởi da xanh. Sản phẩm bưởi tươi đạt OCOP 4 sao và xuất khẩu thành công sang thị trường Hoa Kỳ vào năm 2024, khẳng định thương hiệu bưởi Sông Xoài trên bản đồ nông sản xuất khẩu.

Theo ông Dương Hoàng Nam, xã viên của hợp tác xã, chính sự đồng hành của anh Kha đã giúp nhiều hộ dân thay đổi tư duy sản xuất. Từ khâu lựa chọn giống, quy trình chăm sóc đến sử dụng phân bón và thuốc sinh học đều được hướng dẫn bài bản, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và ổn định đầu ra.

Không dừng lại ở việc bán bưởi tươi, anh Kha còn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để chế biến sâu, tận dụng phần vỏ bưởi thường bị bỏ đi sau thu hoạch. Từ đó, nhiều sản phẩm mới ra đời như tinh dầu bưởi, trà bưởi, bưởi lên men, mứt vỏ bưởi, vỏ bưởi sấy, nhang bưởi..., góp phần đa dạng hóa sản phẩm và tăng thu nhập cho các xã viên.

Anh Hồ Hoàng Kha chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các xã viên Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài.

Theo anh Kha, để nông nghiệp phát triển bền vững, người nông dân phải biết ứng dụng khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Vì vậy, hợp tác xã đã xây dựng quy trình sản xuất đồng bộ, áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và dán tem OCOP cho toàn bộ sản phẩm.

Đến nay, 30 xã viên sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó có 5 hộ được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Hoa Kỳ với tổng diện tích 18 ha. Bên cạnh phát triển kinh tế, anh còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức tham quan, tập huấn kỹ thuật và giao lưu với nông dân trẻ, góp phần lan tỏa tư duy làm nông nghiệp hiện đại.

Bưởi da xanh Sông Xoài đạt chứng nhận OCOP 4 sao và đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Dù nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm, Hồ Hoàng Kha vẫn giữ lối sống giản dị và gắn bó với ruộng vườn. Với anh, thành công không chỉ được đo bằng doanh thu mà còn ở việc người nông dân có thể sống tốt từ nông nghiệp, sản phẩm địa phương được thị trường đón nhận và quê hương ngày càng phát triển.

Tháng 10-2025, Hồ Hoàng Kha là một trong ba đại diện của TPHCM được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025". Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân anh mà còn là minh chứng cho một thế hệ nông dân mới dám nghĩ, dám làm, biết ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị bền vững, góp phần đưa trái bưởi da xanh Sông Xoài vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.