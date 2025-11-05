Game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội, vì sao?

Một trong những yếu tố quan trọng khiến game này tạo được sự tò mò là lấy bối cảnh "rất Việt Nam" nhưng với một cách tiếp cận sáng tạo. Người chơi hóa thân thành anh Hai, chủ một quán phở nhỏ ở "số 10 Đan Phượng, Hà Nội" - địa chỉ hư cấu nhưng tên gọi lại vô cùng gần gũi. Quán phở ảo được thiết kế rất gần với đời thật, từ bàn ghế nhựa, bình trà đá miễn phí đến biển hiệu cũ kỹ, tờ rơi "khoan bê-tông" dán trên tường. Chính sự kết hợp giữa cái rất gần gũi và cái không thật của game giả lập đã tạo nên cảm giác vừa quen vừa ngỡ ngàng.

Khi người chơi nhìn vào, họ nghĩ: "Ồ, tôi từng nhìn thấy quán kiểu này", nhưng ngay lập tức nhận ra: "À, hóa ra chỉ là game".

Một điểm đáng lưu ý là cụm từ "Phở anh Hai" và "10 Đan Phượng" bất ngờ lọt vào tốp tìm kiếm tại Việt Nam chỉ trong vài ngày. Nhiều người tìm trên bản đồ, hỏi bạn bè, đăng trạng thái "đi ăn phở anh Hai" rồi... phát hiện không có quán thật nào như vậy. Chính điều này tạo hiệu ứng lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh các game lớn chiếm lĩnh thị trường, trò chơi nhẹ nhàng, phát hành miễn phí này khiến nhiều người cảm thấy thân thiện. Thu hút hơn cả còn là yếu tố cảm xúc mà tựa game tạo ra. Nếu nhìn qua, người chơi tưởng đây là một game mô phỏng quán phở đơn giản nhưng thực tế, game pha trộn nhiều yếu tố, hoạt động như: nấu phở, phục vụ khách, trông chú chó (Mr Gold - "cậu Vàng"), rồi chuyển sang những tình huống rượt đuổi, kinh dị. Sự tương phản giữa không khí rất thường ngày (quán phở, tiếng dao thớt, tiếng xe máy...) với những bất ngờ đầy chất game tạo cảm giác vừa thư giãn vừa kích thích.

Hiện tượng này không đơn thuần là viral một tựa game mà còn phản ánh thị hiếu của người dùng mạng xã hội - ngày càng muốn tiếp cận những sản phẩm có ý nghĩa tinh thần, có nét riêng.

Hiện tượng một tựa game bỗng nổi tiếng mở ra câu chuyện lớn hơn của ngành game Việt Nam, khi nhà phát triển game này được cho là một sinh viên ở Hà Nội. Liệu ngành game Việt Nam có thể tạo ra nhiều "hiện tượng" như thế? Liệu người chơi Việt Nam sẽ tìm tới những sản phẩm nội địa có bản sắc văn hóa mạnh mẽ, được phát triển bởi chính người Việt trẻ?