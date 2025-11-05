Game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội, vì sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Game "Phở anh Hai" gây sốt mạng xã hội, vì sao?

ChatGPT - T.Hương

Tựa game "Brother Hai's Pho Restaurant" (tạm dịch: Phở anh Hai) bỗng nhiên viral không chỉ trong cộng đồng "game thủ" mà còn ở nhiều nhóm người dùng mạng xã hội

Một trong những yếu tố quan trọng khiến game này tạo được sự tò mò là lấy bối cảnh "rất Việt Nam" nhưng với một cách tiếp cận sáng tạo. Người chơi hóa thân thành anh Hai, chủ một quán phở nhỏ ở "số 10 Đan Phượng, Hà Nội" - địa chỉ hư cấu nhưng tên gọi lại vô cùng gần gũi. Quán phở ảo được thiết kế rất gần với đời thật, từ bàn ghế nhựa, bình trà đá miễn phí đến biển hiệu cũ kỹ, tờ rơi "khoan bê-tông" dán trên tường. Chính sự kết hợp giữa cái rất gần gũi và cái không thật của game giả lập đã tạo nên cảm giác vừa quen vừa ngỡ ngàng.

Khi người chơi nhìn vào, họ nghĩ: "Ồ, tôi từng nhìn thấy quán kiểu này", nhưng ngay lập tức nhận ra: "À, hóa ra chỉ là game".

Một điểm đáng lưu ý là cụm từ "Phở anh Hai" và "10 Đan Phượng" bất ngờ lọt vào tốp tìm kiếm tại Việt Nam chỉ trong vài ngày. Nhiều người tìm trên bản đồ, hỏi bạn bè, đăng trạng thái "đi ăn phở anh Hai" rồi... phát hiện không có quán thật nào như vậy. Chính điều này tạo hiệu ứng lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh các game lớn chiếm lĩnh thị trường, trò chơi nhẹ nhàng, phát hành miễn phí này khiến nhiều người cảm thấy thân thiện. Thu hút hơn cả còn là yếu tố cảm xúc mà tựa game tạo ra. Nếu nhìn qua, người chơi tưởng đây là một game mô phỏng quán phở đơn giản nhưng thực tế, game pha trộn nhiều yếu tố, hoạt động như: nấu phở, phục vụ khách, trông chú chó (Mr Gold - "cậu Vàng"), rồi chuyển sang những tình huống rượt đuổi, kinh dị. Sự tương phản giữa không khí rất thường ngày (quán phở, tiếng dao thớt, tiếng xe máy...) với những bất ngờ đầy chất game tạo cảm giác vừa thư giãn vừa kích thích.

Hiện tượng này không đơn thuần là viral một tựa game mà còn phản ánh thị hiếu của người dùng mạng xã hội - ngày càng muốn tiếp cận những sản phẩm có ý nghĩa tinh thần, có nét riêng.

Hiện tượng một tựa game bỗng nổi tiếng mở ra câu chuyện lớn hơn của ngành game Việt Nam, khi nhà phát triển game này được cho là một sinh viên ở Hà Nội. Liệu ngành game Việt Nam có thể tạo ra nhiều "hiện tượng" như thế? Liệu người chơi Việt Nam sẽ tìm tới những sản phẩm nội địa có bản sắc văn hóa mạnh mẽ, được phát triển bởi chính người Việt trẻ? 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo