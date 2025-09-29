Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

Ngày 29-9, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 6-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường và thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng quán triệt công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ ngày 11-9-2025 của LĐLĐ thành phố về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng dẫn về các công tác liên quan đến đại hội…

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhấn mạnh, công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp là chủ trương của Đảng, do đó, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt và đúng tiến độ đề ra.

Cùng với việc tổ chức tập huấn các nội dung có liên quan, LĐLĐ thành phố sẽ công bố số điện thoại của cán bộ phụ trách để các đơn vị liên hệ nhằm được hướng dẫn đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Buổi tập huấn dành cho hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại TP Đà Nẵng

Đặc biệt, đối với các đơn vị đặc thù, gặp khó khăn thì sớm có văn bản để Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thống nhất và cho chủ trương để tiến hành tổ chức hội nghị theo quy định.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo tập trung các hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới, trong đó, hạn chế các hoạt động bề nổi mà tập trung chủ yếu vào việc chăm lo trực tiếp cho đoàn viên, người lao động.

Do vậy, LĐLĐ thành phố sẽ tập trung chủ yếu vào việc chăm lo cho người lao động, trong đó, hướng dẫn tổ chức bữa cơm tất niên và các hoạt động chăm lo cho người lao động vào ngày đầu năm mới trở lại làm việc.

Đồng thời, sẽ có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị linh hoạt lựa chọn các hình thức chăm lo phù hợp với đối tượng và đặc thù của đơn vị.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng quán triệt các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian đến

Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Công đoàn xã, phường trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phan Thị Thúy Linh cho biết, Công đoàn xã, phường được LĐLĐ thành phố giao ủy quyền quản lý trực tiếp các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Đồng thời, Công đoàn xã, phường đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, Công đoàn xã, phường sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động của Công đoàn cơ sở trên địa bàn theo như ủy quyền và phân công của LĐLĐ thành phố.

Ngoài ra, với đặc thù mô hình hiện nay, các Công đoàn xã, phường chủ động phối hợp để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, hoặc đề xuất để LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động trên địa bàn xã, phường, qua đó, chăm lo tốt nhất cho người lao động.

Được biết, hội nghị tập huấn được tổ chức thành 4 lớp, dành cho hơn 1.700 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố, kéo dài từ ngày 29 đến 30-9.