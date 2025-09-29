Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại Đà Nẵng được tập huấn các công tác tổ chức đại hội, hướng đến Đại hội Công đoàn thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 29-9, LĐLĐ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Lê Văn Đại quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 6-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường và thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng quán triệt công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 137/KH-LĐLĐ ngày 11-9-2025 của LĐLĐ thành phố về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng dẫn về các công tác liên quan đến đại hội…

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhấn mạnh, công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp là chủ trương của Đảng, do đó, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt và đúng tiến độ đề ra.

Cùng với việc tổ chức tập huấn các nội dung có liên quan, LĐLĐ thành phố sẽ công bố  số điện thoại của cán bộ phụ trách để các đơn vị liên hệ nhằm được hướng dẫn đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Buổi tập huấn dành cho hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại TP Đà Nẵng

Đặc biệt, đối với các đơn vị đặc thù, gặp khó khăn thì sớm có văn bản để Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố thống nhất và cho chủ trương để tiến hành tổ chức hội nghị theo quy định.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo tập trung các hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới, trong đó, hạn chế các hoạt động bề nổi mà tập trung chủ yếu vào việc chăm lo trực tiếp cho đoàn viên, người lao động.

Do vậy, LĐLĐ thành phố sẽ tập trung chủ yếu vào việc chăm lo cho người lao động, trong đó, hướng dẫn tổ chức bữa cơm tất niên và các hoạt động chăm lo cho người lao động vào ngày đầu năm mới trở lại làm việc.

Đồng thời, sẽ có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị linh hoạt lựa chọn các hình thức chăm lo phù hợp với đối tượng và đặc thù của đơn vị.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng quán triệt các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian đến

Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Công đoàn xã, phường trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phan Thị Thúy Linh cho biết, Công đoàn xã, phường được LĐLĐ thành phố giao ủy quyền quản lý trực tiếp các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Đồng thời, Công đoàn xã, phường đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, Công đoàn xã, phường sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động của Công đoàn cơ sở trên địa bàn theo như ủy quyền và phân công của LĐLĐ thành phố.

Ngoài ra, với đặc thù mô hình hiện nay, các Công đoàn xã, phường chủ động phối hợp để tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động, hoặc đề xuất để LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động trên địa bàn xã, phường, qua đó, chăm lo tốt nhất cho người lao động.

Được biết, hội nghị tập huấn được tổ chức thành 4 lớp, dành cho hơn 1.700 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố, kéo dài từ ngày 29 đến 30-9.

Tin liên quan

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, 27 Công đoàn xã, phường ở Đà Nẵng nhanh chóng ổn định tổ chức, chuyển biến rõ rệt trong chăm lo đời sống đoàn viên.

Tập huấn công nghệ AI cho hơn 100 cán bộ Công đoàn tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hơn 100 cán bộ Công đoàn phường Hải Châu được chuyên gia công nghệ hướng dẫn những công cụ AI phù hợp thực tiễn làm việc tại các tổ chức Công đoàn.

Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Đà Nẵng được chăm sóc sức khỏe miễn phí

(NLĐO) – Gần 300 đoàn viên, người lao động tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng được tiêm vắc-xin cúm, tư vấn sức khỏe miễn phí.

người lao động công đoàn cơ sở đại hội đại biểu Thành phố Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo