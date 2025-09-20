HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, 27 Công đoàn xã, phường ở Đà Nẵng nhanh chóng ổn định tổ chức, chuyển biến rõ rệt trong chăm lo đời sống đoàn viên.

Ngày 20-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức Hội nghị giao ban Công đoàn xã phường và tổ chức triển khai đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Theo đó, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã thành lập 27 Công đoàn xã, phường trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính, giao quản lý 1.385 Công đoàn cơ sở (CĐCS), với 106.037 đoàn viên.

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng chỉ đạo hội nghị

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, công đoàn xã, phường từng bước ổn định, đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. CĐCS đã có bước chuyển biến rõ rệt về tổ chức, nhận thức và cách thức triển khai nhiệm vụ.

Theo định hướng của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, thời gian đến, Công đoàn xã, phường tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ chức Tết Trung thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con đoàn viên, người lao động năm 2025 và Hội nghị tôn vinh phong trào thi đua "Doanh nghiệp chăm lo đời sống người lao động" năm 2025.

Thứ hai, chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, phối hợp giám sát thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động; nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT, TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp.

Tiếp tục tổ chức hoạt động đối thoại, tư vấn pháp luật cho CNVCLĐ thành phố về các vấn đề liên quan đến nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho công nhân; các chính sách hỗ trợ đời sống của công nhân: việc làm, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề, hỗ trợ vay vốn.

5 nhiệm vụ trọng tâm của 27 Công đoàn phường xã tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Ban thường vụ LĐLĐ TP Đà Nẵng quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, ATVSLĐ, giải quyết kịp thời các vụ ngừng việc tập thể và các cuộc tranh chấp lao động.

Thứ ba, tập trung thực hiện các hoạt động chăm lo quyền lợi thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Tiếp tục triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên, khảo sát, xây dựng, sửa chữa nhà "Mái ấm Công đoàn", các hoạt động xã hội, từ thiện; trợ cấp khó khăn đặc biệt.

Thứ tư, tiếp tục tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn của ngành, thành phố, đất nước. Nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Thứ năm, tích cực rà soát, vận động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đồng thời, tại Hội nghị, các Công đoàn cũng thảo luận nhiều nội dung, trong đó tập trung những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, công tác tổ chức đại hội Công đoàn xã, phường và CĐCS.

Tin liên quan

Tập huấn công nghệ AI cho hơn 100 cán bộ Công đoàn tại Đà Nẵng

Tập huấn công nghệ AI cho hơn 100 cán bộ Công đoàn tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hơn 100 cán bộ Công đoàn phường Hải Châu được chuyên gia công nghệ hướng dẫn những công cụ AI phù hợp thực tiễn làm việc tại các tổ chức Công đoàn.

Hàng trăm đoàn viên, người lao động ở Đà Nẵng được chăm sóc sức khỏe miễn phí

(NLĐO) – Gần 300 đoàn viên, người lao động tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng được tiêm vắc-xin cúm, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Đà Nẵng: 99 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

(NLĐO) - Trong bối cảnh phát triển mới, các cấp Công đoàn Đà Nẵng sẽ đổi mới mạnh mẽ, hướng về đoàn viên, người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động.

