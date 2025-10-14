HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Gần 100 tân sinh viên quốc tế lần đầu dự lễ khai giảng tại Việt Nam

Huy Lân - Vân Nhi

(NLĐO) - Tại lễ khai giảng, thủ khoa Trường ĐH Mở TP HCM nhận học bổng tương tương 200% học phí năm nhất.

Ngày 14-10, Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức khai giảng ĐH chính quy và chào đón tân sinh viên năm học 2025 - 2026.

Gần 100 tân sinh viên quốc tế lần đầu dự lễ khai giảng tại Việt Nam - Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế Trường ĐH Mở TP HCM dự lễ khai giảng

Buổi lễ đánh dấu khởi đầu hành trình của hơn 5.600 tân sinh viên trong nước và quốc tế. Đặc biệt, gần 100 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Myanmar, Philippines, Campuchia, Mexico, Mông Cổ, Lào, Trung Quốc và Fiji đã chính thức nhập học, góp phần làm phong phú môi trường học tập đa văn hóa tại trường.

Tại buổi lễ, nhà trường tuyên dương gần 500 tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong đợt tuyển sinh năm nay với tổng giá trị học bổng hơn 50 tỉ đồng.

Trong đó, có 1 thủ khoa toàn trường nhận học bổng tương đương 200% học phí năm nhất và 100% học phí các năm tiếp theo, 1 á khoa toàn trường nhận 180% học phí năm nhất cùng 19 suất học bổng thủ khoa ngành, hàng trăm suất học bổng khuyến khích học tập, hợp tác địa phương, tăng cường năng lực tiếng Anh, tiếng Nhật.

Bên cạnh đó, gần 30 cá nhân và doanh nghiệp đã được nhà trường tri ân vì những đóng góp cho Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên với tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng.

Gần 100 tân sinh viên quốc tế lần đầu dự lễ khai giảng tại Việt Nam - Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, nhắn nhủ với tân sinh viên

Gần 100 tân sinh viên quốc tế lần đầu dự lễ khai giảng tại Việt Nam - Ảnh 3.

Sinh viên quốc tế Trường ĐH Mở TP HCM nhận học bổng hỗ trợ học phí toàn phần

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh trong kỷ nguyên của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển nhanh chóng từng ngày, sinh viên hãy nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, luôn chủ động cập nhật và thích ứng với cái mới. Xem tri thức là hành trang, công nghệ là công cụ để làm chủ tương lai, trở thành những công dân trẻ bản lĩnh, sáng tạo và tiên phong trong thời đại mới.

Khóa 2025 được xem là thế hệ sinh viên ấn tượng đến từ hơn 1.000 trường THPT thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước. Gần 50% tân sinh viên có học lực loại giỏi và 190 sinh viên đạt chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên ngay khi nhập học.

Trong đợt tuyển sinh năm nay, nhà trường triển khai 5 phương thức tuyển sinh theo 3 nhóm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT; xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực; xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Năm học 2025 - 2026, Trường ĐH Mở TP HCM triển khai 51 chương trình cử nhân, 12 chương trình thạc sĩ và 8 chương trình tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và xã hội - nhân văn.

Quy mô đào tạo hiện đạt hơn 40.000 sinh viên bậc đại học, 1.187 học viên cao học và 154 nghiên cứu sinh. Tỉ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp đạt trên 95%, trong đó 83% làm việc đúng hoặc liên quan đến ngành được đào tạo.


