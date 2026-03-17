Gần 100 tay vợt tranh tài tại Giải Quần vợt Vô địch các CLB Quốc gia

Trong sáng 17-3, Lễ khai mạc Giải Quần vợt Vô địch các CLB Quốc gia - Cup AP Sports 2026 đã diễn ra tại cụm sân Infinity Academy (TP HCM).

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng CLB AP Sports tổ chức, thu hút gần 100 tay vợt chuyên nghiệp đến từ nhiều đơn vị, CLB mạnh trên cả nước như AP Sports, Quân đội, TP HCM, Đà Nẵng, Hoàng Thành Trung, Thái Dương và Becamex TP HCM.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 17 đến 24-3, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 300 triệu đồng. Ba nội dung thi đấu gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội nam – nữ, hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, kịch tính giữa các đội.

Trong đó, tay vợt số 1 Việt Nam Vũ Hà Minh Đức (CLB AP Sports) cùng các đồng đội được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Đơn vị TP HCM góp mặt ở giải đấu năm nay

Theo kế hoạch, các trận đấu từ vòng tứ kết sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTVcab cùng các nền tảng số của VTF và AP Sports, giúp người hâm mộ theo dõi trọn vẹn những màn so tài đỉnh cao.