Tay vợt 14 tuổi TP HCM giúp tuyển quần vợt nam vô địch giải ITF trên sân nhà

Sau một tuần tranh tài sôi nổi từ ngày 9 đến 14-3, lễ bế mạc giải ITF Team Championships for Boys U14 – Pre Qualifying 2026 đã diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, khép lại giải đấu hấp dẫn với sự góp mặt của 14 đội tuyển quốc gia khu vực châu Á – châu Đại Dương.

Ở trận chung kết, tuyển U14 nam Việt Nam thi đấu ấn tượng và đánh bại Uzbekistan với tỉ số 2-0 để giành ngôi vô địch. Cụ thể: Nguyễn Khắc Nguyện (Việt Nam) thắng Ziyatov Azamjon (Uzbekistan) 6-2, 6-1; Lê Phú Gia (Việt Nam) vượt qua tay vợt mạnh Farkhodov Saidaslam (Uzbekistan) 6-2, 4-6, 6-2.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của lứa tay vợt trẻ triển vọng của quần vợt Việt Nam gồm Lê Phú Gia (TP HCM), Vũ Tuấn Phong (Hà Nội) và Nguyễn Khắc Nguyện (TP HCM), dưới sự dẫn dắt của HLV Đặng Ngọc Vinh.

Lê Phú Gia (bìa phải) góp phần đưa tuyển U14 quần vợt Việt Nam vô địch

Chung cuộc, Việt Nam xếp hạng nhất, Uzbekistan đứng hạng nhì. Hai đội xuất sắc nhất giải giành quyền tham dự vòng Final Qualifying ITF World Junior Tennis Asia/Oceania 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 21-4 đến 3-5-2026 tại Kuching, Malaysia.

Các đội xếp hạng tiếp theo lần lượt là Sri Lanka, Malaysia, Philippines, Kyrgyzstan, Macau (Trung Quốc), Maldives, Myanmar, Lào, Mông Cổ, Guam, Nepal và Campuchia.

Thành tích tại giải đấu lần này là dấu mốc đáng tự hào của quần vợt trẻ Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để các tay vợt U14 tiếp tục cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế của quần vợt Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải đấu này được tổ chức bởi Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), cùng sự phối hợp chặt chẽ với International Tennis Federation (ITF) và NovaSports.

Trong năm 2026, VTF còn dự kiến tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hệ thống giải đấu quốc tế và quốc gia ở nhiều cấp độ, hướng tới xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp và tạo nguồn vận động viên trẻ chất lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.