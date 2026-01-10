HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tay vợt có tiếng trong giới pickleball và quần vợt đột ngột qua đời

Quốc An

(NLĐO) - Với sự ra đi đột ngột của Lê Công Tiễn, VĐV pickleball, quần vợt có tiếng cộng đồng thể thao Việt Nam để lại nhiều tiếc thương.

VĐV pickleball, quần vợt Lê Công Tiễn đã qua đời đột ngột do đột quỵ để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè và cộng đồng thể thao Việt Nam.

Lê Công Tiễn được xem là một trong những tay vợt hàng đầu của Việt Nam, ghi dấu ấn ở cả quần vợt lẫn pickleball.

Trước khi biến cố xảy ra, anh vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết trong màu áo CLB Zorba X, sát cánh cùng Lý Hoàng Nam và nhiều VĐV xuất sắc khác ở môn pickleball. Trong 2025, anh cũng góp mặt ở nhiều giải đấu của LĐ Quần vợt Việt Nam với tư cách VĐV, HLV cho các đội trẻ dự giải quốc gia.

img

Hình ảnh Công Tiễn ở giải Quần vợt VĐQG 2025 (Ảnh: VTF)

Trong sự nghiệp, Lê Công Tiễn từng là tài năng trẻ triển vọng của đội quần vợt Quân đội, trước khi chuyển hướng sang pickleball và gặt hái nhiều thành công, trở thành gương mặt quen thuộc của các giải đấu trong nước.

Sự ra đi của Lê Công Tiễn để lại khoảng trống lớn với những người làm công tác chuyên môn quần vợt, đồng đội và cộng đồng người yêu hai môn thể thao này.

Nhiều câu lạc bộ, vận động viên và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc nuối trước mất mát này, đồng thời ghi nhận những đóng góp và dấu ấn mà anh để lại cho thể thao Việt Nam.

100 tay vợt khuyết tật tranh tài Giải Pickleball Paralympic "Gắn kết yêu thương"

100 tay vợt khuyết tật tranh tài Giải Pickleball Paralympic "Gắn kết yêu thương"

(NLĐO) - Ngay sau khi kết thúc ASEAN Paragames 13, đông đảo các tuyển thủ thể thao người khuyết tật sẽ tham gia một sân chơi mới mẻ vào những ngày giáp tết.

Pickleball: Việt Nam phải tận dụng cơ hội từ "mỏ vàng" tỉ USD

(NLĐO) - Trong bối cảnh thể thao giải trí trở thành ngành kinh tế tỉ đô, pickleball đang nổi lên như một ngôi sao mới nổi, cú hích toàn cầu.

Padel - môn cạnh tranh với pickleball - tổ chức giải cấp quốc gia đầu tiên tại TP HCM

(NLĐO) - VTF lần đầu tiên tổ chức Giải Padel Vietnam Open, quy tụ gần 100 vận động viên trong và ngoài nước.

