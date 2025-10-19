Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc

Sự kiện do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.



Gần 2.000 vận động viên đã tham gia giải "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" lần đầu tiên

Theo Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm, thế giới có hơn 8 triệu ca tử vong, trong đó khoảng 1,3 triệu ca do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó có 18.800 người do hút thuốc thụ động. Chính vì vậy, thông điệp "Vì sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vì cộng đồng không khói thuốc" là trọng tâm của sự kiện.

Giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích cộng đồng không hút thuốc, mà còn đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Đặc biệt, giải có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như niễn viên Thanh Hương, Việt Hoàng, Sỹ Hưng, Yến My, Thu Hiền, MC Mạnh Khang… Họ không chỉ đồng hành cùng các vận động viên trên đường chạy mà còn chia sẻ thông điệp ý nghĩa về lối sống lành mạnh.

Diễn viên Thanh Hương cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc khi được khởi đầu ngày mới trong bầu không khí đầy năng lượng tích cực.

Diễn viên Thanh Hương (thứ ba từ trái sang) cùng dàn nghệ sĩ tham gia giải chạy

"Tôi cảm nhận rõ tinh thần gắn kết, niềm vui và sự hứng khởi lan tỏa từ tất cả mọi người. Giải chạy không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là hành trình lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh, nói không với khói thuốc. Với tôi, phụ nữ hiện đại không chỉ đẹp về hình thức mà còn ở tinh thần sống tích cực và ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng"- diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Các vận động viên đã cùng nhau sải bước trên cự ly gần 2,5km quanh hồ Bảy Mẫu. Mỗi bước chạy là hành động thiết thực vì một môi trường trong lành và một xã hội phát triển bền vững.

Giải có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng

Ban tổ chức đã trao nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các vận động viên xuất sắc gồm: 2 giải nhất, mỗi giải 1 máy điều hòa Casper trị giá 7.990.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 1 tivi Casper trị giá 5.690.000 đồng; 2 giải ba, mỗi giải 1 chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải phụ cho đội có đông vận động viên tham gia nhất.

MC Mạnh Khang hào hứng tham gia chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới trẻ em thiệt thòi cũng được tổ chức, như tặng 10 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho trẻ em mồ côi khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; hoạt động đổi sách cũ lấy son thuần chay nhằm mục tiêu gom 2.000 cuốn sách tặng trẻ em vùng cao.