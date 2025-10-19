Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc

Yến Anh

(NLĐO)- Sáng 19-10, gần 2.000 vận động viên đã tham gia giải "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc - Ảnh 1.

Gần 2.000 vận động viên đã tham gia giải "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" lần đầu tiên

Theo Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm, thế giới có hơn 8 triệu ca tử vong, trong đó khoảng 1,3 triệu ca do hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó có 18.800 người do hút thuốc thụ động. Chính vì vậy, thông điệp "Vì sức khỏe phụ nữ, trẻ em, vì cộng đồng không khói thuốc" là trọng tâm của sự kiện.

Giải chạy không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích cộng đồng không hút thuốc, mà còn đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc - Ảnh 2.

Giải chạy lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích cộng đồng không hút thuốc

Đặc biệt, giải có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như niễn viên Thanh Hương, Việt Hoàng, Sỹ Hưng, Yến My, Thu Hiền, MC Mạnh Khang… Họ không chỉ đồng hành cùng các vận động viên trên đường chạy mà còn chia sẻ thông điệp ý nghĩa về lối sống lành mạnh.

Diễn viên Thanh Hương cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc khi được khởi đầu ngày mới trong bầu không khí đầy năng lượng tích cực.

Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc - Ảnh 3.

Diễn viên Thanh Hương (thứ ba từ trái sang) cùng dàn nghệ sĩ tham gia giải chạy

"Tôi cảm nhận rõ tinh thần gắn kết, niềm vui và sự hứng khởi lan tỏa từ tất cả mọi người. Giải chạy không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là hành trình lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh, nói không với khói thuốc. Với tôi, phụ nữ hiện đại không chỉ đẹp về hình thức mà còn ở tinh thần sống tích cực và ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng"- diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Các vận động viên đã cùng nhau sải bước trên cự ly gần 2,5km quanh hồ Bảy Mẫu. Mỗi bước chạy là hành động thiết thực vì một môi trường trong lành và một xã hội phát triển bền vững.

Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc - Ảnh 4.

Giải có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng

Ban tổ chức đã trao nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các vận động viên xuất sắc gồm: 2 giải nhất, mỗi giải 1 máy điều hòa Casper trị giá 7.990.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 1 tivi Casper trị giá 5.690.000 đồng; 2 giải ba, mỗi giải 1 chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn có giải phụ cho đội có đông vận động viên tham gia nhất.

Gần 2.000 người chạy bộ lan tỏa thông điệp không khói thuốc - Ảnh 5.

MC Mạnh Khang hào hứng tham gia chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới trẻ em thiệt thòi cũng được tổ chức, như tặng 10 suất học bổng (3 triệu đồng/suất) cho trẻ em mồ côi khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; hoạt động đổi sách cũ lấy son thuần chay nhằm mục tiêu gom 2.000 cuốn sách tặng trẻ em vùng cao.

Tin liên quan

Hơn 12.000 vận động viên tham gia giải chạy quy mô lớn tại Đồng Tháp

Hơn 12.000 vận động viên tham gia giải chạy quy mô lớn tại Đồng Tháp

(NLĐO) - Hơn 12.000 vận động viên từ khắp cả nước và 20 quốc gia đã cùng chinh phục đường chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tại Đồng Tháp.

giải chạy phụ nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo