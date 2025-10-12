Hơn 12.000 vận động viên tham gia giải chạy quy mô lớn tại Đồng Tháp

Sáng 12-10, tại Quảng trường Văn Miếu (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), hơn 12.000 vận động viên trong và ngoài nước đã chính thức xuất phát chinh phục giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025.

Hơn 12.000 vận động viên trong và ngoài nước chinh phục giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Giải chạy trên là một trong những sự kiện thể thao – văn hóa – ẩm thực quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ, do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng Công ty CP Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức.

Sự kiện thu hút đông đảo vận động viên từ khắp mọi miền đất nước và hơn 20 quốc gia khác đến tham dự.

Cung đường năm nay được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn, gồm bốn cự ly tranh tài: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 218 triệu đồng dành cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc nhất.

Những hình ảnh "độc", "lạ" tại giải chạy

Đường chạy năm nay dẫn các vận động viên qua những biểu tượng đặc trưng của Đồng Tháp như: từ Quảng trường Văn Miếu, cầu Cao Lãnh đến những con đường rợp sắc sen hồng Qua đó, các vận động viên được hòa mình vào vẻ đẹp của buổi sáng sớm cùng thiên nhiên.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Đây là sự kiện văn hóa lớn đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất. Giải chạy không chỉ là cuộc đua về thể lực mà còn là biểu tượng cho sự đoàn kết, vươn lên và là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử".

Vận động viên chinh phục nhiều cung đường

Trong tối 10-11, đêm nhạc VPBank Prime Night cũng diễn ra với sự góp mặt nhiều nghệ sĩ hàng đầu như: ISAAC, MONO, CAPTAIN BOY, rapper DLow, Vũ Phụng Tiên… phục vụ vận động viên và khán giả.