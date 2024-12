Gần 25 năm không trả lại mặt bằng

Người dân ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục phản ánh về việc dãy ki-ốt số 24 đường An Dương Vương thuộc thửa đất số 236, tờ bản đồ số 13, phường An Cựu có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị. Đặc biệt, khu đất thuộc sở hữu nhà nước nhưng gần 25 năm qua một hộ dân vẫn chiếm hữu, xây ki-ốt cho thuê.

Năm 1991, vợ chồng ông Nguyễn Thế Cường - bà Trần Thị Thu Hương được Ngân hàng Công Thương (nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí ở tại căn nhà thuộc khu tập thể ngân hàng số 24 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, ngày 31-8-1999, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định phê duyệt giá đền bù đất, tài sản trên đất khi thực hiện dự án mở rộng cửa ngõ Bắc - Nam, TP Huế. Khu vực nhà ông Cường bị thu hồi một phần với diện tích khoảng 7 m2, còn lại 23,5 m2.

Dù đã nhận tiền đền bù, được bố trí đất tái định cư nhưng ông Cường vẫn chiếm hữu đất nhà nước làm ki-ốt cho thuê

Hộ ông Cường được phê duyệt đền bù tài sản với số tiền trên 22,4 triệu đồng, không trả tiền đất. Sau khi khấu trừ tiền điện, nước trả cho chủ sở hữu, ông Cường thực nhận hơn 18,8 triệu đồng. Đồng thời đã nhận một lô đất tái định cư số 51 khu quy hoạch Kiểm Huệ (TP Huế) 90 m2 với giá mua gần 32 triệu đồng.

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, tại biên bản giao đất tái định cư, ông Cường đã cam kết sẽ giải phóng mặt bằng, trả lại đất cho nhà nước. Tuy nhiên, người này đã không thực hiện, thay vào đó sửa chữa, ngăn nhà trên phần diện tích 23,5 m2 thành 3 ki-ốt để cho thuê.

Năm 2000, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao khu tập thể này (bao gồm diện tích 23,5 m2 hộ ông Cường) cho Công ty Kinh doanh nhà Thừa Thiên - Huế để bán hóa giá. Theo biên bản giao nhận, hiện trạng bàn giao bao gồm 11 hộ gia đình. Riêng hộ ông Cường không bàn giao.

Được biết, tháng 8-2023, sau nhiều lần làm việc với các bên liên quan, UBND TP Huế đã có quyết định cưỡng chế phá dỡ các ki-ốt của ông Cường. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tiến hành cưỡng chế.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết liên quan đến hộ ông Cường, UBND TP Huế đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng phối hợp với thành phố để xử lý.