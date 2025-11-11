HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Gần 300 ca nghi ngộ độc liên quan "bánh mì cóc cô Bích", xét nghiệm thấy thêm vi khuẩn

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Các bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích" đã đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP HCM, đa số đã ổn định sức khỏe

Chiều 11-11, Sở Y tế TP HCM cho biết liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích" tại 2 chi nhánh ở phường Hạnh Thông và Bình Lợi Trung, tính đến 16 giờ cùng ngày, cơ quan y tế đã ghi nhận 299 trường hợp. 

Đã lên gần 300 ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì Cóc, xét nghiệm tìm thấy thêm vi khuẩn - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm khám bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

Các bệnh nhân đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP HCM. Đa số bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Theo báo cáo cập nhật, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận số bệnh nhân nhiều nhất với 175 ca; trong đó 25 trường hợp còn điều trị nội trú, tình trạng sức khỏe ổn định. 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 62 ca, trong đó 37 người còn điều trị. Bệnh viện ghi nhận 3 trường hợp cấy vi sinh dương tính với Salmonella và Staphylococcus coagulase negative, cùng 1 ca bệnh nặng có nhiều bệnh nền.

Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận 30 ca, còn điều trị nội trú 5 trường hợp; các bệnh nhân đều trong tình trạng ổn định.

Các bệnh viện khác ghi nhận số lượng bệnh nhân rải rác, hầu hết đã xuất viện. 

Theo đó, Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, đã xuất viện. Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình: 1 ca (thai phụ 28 tuổi), đã xuất viện. Bệnh viện Quốc tế Becamex: 9 ca, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện ngày 12-11. Bệnh viện Trung Mỹ Tây: 7 ca, đã xuất viện 6 ca, 1 ca điều trị nội trú. Bệnh viện Gò Vấp: 4 ca, còn 1 ca điều trị. Bệnh viện Nhi Đồng 2: 3 ca nội trú, sức khỏe ổn định.

Các bệnh viện khác gồm: Đại học Y dược TP HCM cơ sở 1 và cơ sở 3, Nhân dân 115, Khánh Hội, Hóc Môn ghi nhận tổng cộng 7 ca; tất cả đã ổn định và phần lớn xuất viện.

Sở Y tế TP HCM cho biết đang tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến các ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan "bánh mì cóc cô Bích".

Trước đó, ngày 6-11, hàng chục người đã nhập viện do nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm "bánh mì cóc cô Bích" trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP HCM. Trả lời PV, đại diện tiệm bánh mì cô Bích cho biết đã làm việc với công an và các cơ quan chức năng.

Liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì này, ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị điều tra, xử lý vụ việc. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung điều trị, bảo đảm sức khỏe người bệnh, đồng thời điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.


