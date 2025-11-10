HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Sức khỏe

Ba mẹ con đều cùng ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Đến sáng 10-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) ghi nhận 52 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc.

Liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại 2 chi nhánh ở phường Hạnh Thông và phường Bình Lợi Trung (TP HCM), Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 52 ca nhập viện vì triệu chứng ngộ độc sau ăn bánh mì. Trong đó, 9 trường hợp điều trị ngoại trú, 11 ca xuất hiện, hiện còn 32 ca đang điều trị nội trú.

Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì: 3 mẹ con sau ăn bánh mì đều cùng ngộ độc - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bà V.N.H điều trị ngộ độc thực phẩm tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bà V.N.H (63 tuổi, ngụ phường An Nhơn) là bệnh nhân được xác định dương tính với vi khuẩn Salmonella sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên. Bà H. cho biết ngày 4-11, bà có mua ăn bánh mì cóc. Đến chiều 5-11, bà xuất hiện triệu chứng nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy nên nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. 

Tại bệnh viện, bà được điều trị đồng thời cấy máu xét nghiệm kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella. Sau điều trị kháng sinh và bù dịch, sức khỏe của bà tiến triển tốt, dự kiến xuất viện ngày mai (11-11).

Tương tự, bà N.T.M.H (47 tuổi, ngụ phường An Nhơn) cùng 2 con cũng đang điều trị tại bệnh viện sau khi ăn bánh mì cóc. Bà H. cho hay tối 6-11 mua bánh mì và ăn cùng 2 con. Sau đó, cả ba mẹ con đều sốt, ớn lạnh, đau bụng, tiêu chảy. 

Bà tự điều trị tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến sáng 9-11, bà đưa các con đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Sau khi thăm khám, cả ba được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm, điều trị kháng sinh đặc hiệu và bù điện giải. Hiện tại, sức khỏe ổn định, hết sốt và tiêu chảy.

Trường hợp thứ ba là anh T.M.H (24 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung), sau khi ăn bánh mì cóc vào sáng 6-11, tối cùng ngày xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần. Anh nhập viện sáng hôm sau, được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm. Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của anh H. ổn định và được khuyên theo dõi thêm vài ngày.

TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh sử dụng thực phẩm nghi nhiễm khuẩn, bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm và nhanh chóng xác định nguyên nhân là do vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm như pate, thịt nguội, rau củ muối. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng máu và suy đa tạng.

Bác sĩ khuyến cáo cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, BS Công khuyến cáo người dân cần ăn chín uống sôi, không ăn đồ sống hoặc quá hạn sử dụng; tách biệt thực phẩm sống và chín; đậy kín thức ăn; hâm nóng lại thức ăn thừa trên 70°C trước khi ăn; bảo quản lạnh thực phẩm, không để ở nhiệt độ thường quá 2 giờ; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh bếp và dụng cụ nấu nướng sạch sẽ.

"Người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách và đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng… thay vì tự ý điều trị tại nhà" - BS Công lưu ý.

Đối với các cửa hàng buôn bán thực phẩm chế biến sẵn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản lạnh dưới 5 độ C; người bán cần được tập huấn về an toàn vệ sinh, rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến và trước khi ăn. Đặc biệt, khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, cần ngừng sử dụng ngay.


xác định nguyên nhân ngộ độc ngộ độc thực phẩm nhiễm trùng máu Vi khuẩn salmonella Nghi ngộ độc thực phẩm ngộ độc bánh mì
