Bạn đọc

Thông tin ban đầu vụ nghi ngộ độc tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - UBND phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) đã có báo cáo vụ việc khoảng 50 người nhập viện sau khi ăn trưa tại một công ty

Ngày 11-11, phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP HCM và các cơ quan chức năng làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam (địa chỉ nằm trên Quốc lộ 1A, Khu phố 13, phường Đông Hưng Thuận, TP HCM).

Qua rà soát, phường Đông Hưng Thuận ghi nhận như sau: Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Sao Thiên Hà (có trụ sở tại TP Hà Nội) với hình thức tổ chức bếp ăn tại doanh nghiệp và có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông tin ban đầu vụ nghi ngộ độc tại phường Đông Hưng Thuận, TP HCM - Ảnh 1.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Tổng số lao động của Công ty Cổ phần Eternal Prowess Việt Nam là 1152 người .

Tình hình buổi ăn trưa: có 410 suất ăn cho người lao động. Tại thời điểm làm việc ghi nhận có 50 trường hợp có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt... được đưa vào các đơn vị y tế.

Có 27 người được đưa vào Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây; 7 người được đua vào Bệnh viện khu vực Tân Phú; 10 người nhập Bệnh viện khu vực Tân Bình và 6 người vào Bệnh viện Đa Khoa Thành Công.

Đến 17 giờ ngày 10-11, có 41 trường hợp được xuất viện, còn 9 trường hợp tiếp tục theo dõi (Bệnh viện Khu vực Trung Mỹ Tây 7 người, Bệnh viện khu vực Tân Bình 2 người).

Trước đó, ngày 6-11, hàng chục người đã nhập viện do nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc Cô Bích trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP HCM. Trả lời Báo Người Lao Động, đại diện tiệm bánh mì Cô Bích cho biết đã làm việc với công an và các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP HCM đề nghị điều tra, xử lý vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung điều trị, bảo đảm sức khỏe người bệnh, đồng thời điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Tin liên quan

TP HCM lại có thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm

TP HCM lại có thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm

(NLĐO) – Nhiều công nhân tại một công ty ở phường Đông Hưng Thuận có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa tại công ty.

Bộ Y tế vào cuộc vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến nhiều người nhập viện tại TP HCM

(NLĐO) - Nhiều người nhập viện tại TP HCM sau khi ăn bánh mì, nghi ngộ độc thực phẩm, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý.

Ba mẹ con đều cùng ngộ độc sau khi ăn bánh mì cóc

(NLĐO) - Đến sáng 10-11, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) ghi nhận 52 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc.

ngộ độc ngộ độc thực phẩm Đông Hưng Thuận công an làm việc bánh mì cô Bích
    Thông báo