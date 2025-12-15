HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

Gần 3.800 tỉ đồng đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết với tổng vốn gần 3.800 tỉ đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng, triển khai tại phường Mũi Né.

Theo quyết định, dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng hàng không theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh khu vực Nam Trung Bộ.

Gần 3.800 tỉ đồng đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết - Ảnh 1.

Đường vào sân bay Phan Thiết

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 74,6 ha. Hạng mục đầu tư gồm sân đỗ máy bay với 6 vị trí đỗ, đường lăn, tháp kiểm soát không lưu cao 45 m, nhà điều hành, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường và hệ thống khí tượng hàng không AWOS. 

Nhà ga hành khách được đầu tư xây dựng với tổng diện tích khoảng 16.000 – 18.000 m², đáp ứng công suất khai thác khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.797 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 2.067 tỉ đồng; còn lại là chi phí thiết bị, tư vấn, quản lý dự án và dự phòng. 

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến kéo dài khoảng 24 tháng kể từ khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau khi hoàn thành, hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết sẽ khai thác các chuyến bay nội địa và có thể mở rộng sang quốc tế không thường lệ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và nhà đầu tư.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; các sở, ngành liên quan phối hợp thẩm định, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật và tiến độ đề ra.

Lâm Đồng sân bay sân bay Phan Thiết
