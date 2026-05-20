Gần 4.200 tỉ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6

Cơ quan BHXH TP Hà Nội vừa thông tin về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6-2026 cho người hưởng trên địa bàn.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng theo quy định hằng tháng

Theo BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH TP Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ, lễ, việc chi trả sẽ được thực hiện từ ngày làm việc tiếp theo sau kỳ nghỉ.

Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả sau thời điểm chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

Thông tin về kỳ chi trả tháng 6, đại diện BHXH TP Hà Nội, cho biết theo lịch chi trả cố định vào ngày mùng 2 hằng tháng, BHXH TP Hà Nội sẽ chuyển tiền cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 2-6 (thứ Ba). Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ được phối hợp với Bưu điện triển khai ngay sau đó.

Trong tháng 6, BHXH TP Hà Nội dự kiến chi hơn 4.199 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho hơn 606.800 người hưởng.

Liên quan chính sách lương hưu, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2026/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2026.

Theo nghị định, các nhóm được điều chỉnh gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương hưu; quân nhân, công an, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng cùng nhiều nhóm đối tượng khác.

Từ ngày 1-7, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các nhóm trên sẽ được tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6.

Đối với người có mức hưởng sau điều chỉnh vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng, Chính phủ quy định tiếp tục hỗ trợ thêm.

Cụ thể, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh sẽ là căn cứ để tính cho các lần điều chỉnh tiếp theo.