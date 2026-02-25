Gần 4.400 loài động, thực vật được ghi nhận ở Phong Nha - Kẻ Bàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Gần 4.400 loài động, thực vật được ghi nhận ở Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Với gần 4.400 loài động, thực vật được ghi nhận, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học nổi bật toàn cầu.

Ghi nhận hàng nghìn lòai qúy hiếm tại Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 - Ảnh 1.

Ốc nón Sơn Đoòng - loài mới được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 25-2, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong năm 2025, công tác nghiên cứu và bảo tồn tại Vườn Quốc gia này tiếp tục ghi thêm những dấu ấn đáng chú ý, với hàng nghìn loài động, thực vật được ghi nhận và nhiều phát hiện mới cho khoa học.

Theo Ban quản lý vườn quốc gia, đến nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã thống kê được 1.404 loài động vật, thuộc 842 giống, 294 họ, 68 bộ, 12 lớp và 4 ngành. Trong số này, có 83 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 110 loài thuộc Danh lục đỏ IUCN; 66 loài thuộc các phụ lục CITES; 35 loài và 118 loài lần lượt được bảo vệ theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP và Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ thực vật cũng cho thấy sự phong phú đặc biệt với 2.956 loài, thuộc 1.008 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp và 6 ngành. Trong đó có 111 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam; 119 loài trong Sách đỏ IUCN; 3 loài và 46 loài lần lượt thuộc hai nghị định bảo vệ nói trên.

Đáng chú ý, đến nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận và công bố 53 loài mới cho khoa học, gồm 46 loài động vật và 7 loài thực vật. 

Riêng trong năm 2025, các nhà khoa học tiếp tục phát hiện và công bố thêm 2 loài mới là ốc nón Sơn Đoòng và bạch đầu Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những con số này cho thấy giá trị đa dạng sinh học nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của khu vực này trong nghiên cứu, bảo tồn và cứu hộ động vật hoang dã ở Việt Nam.

Tin liên quan

Phát hiện mới ở Di sản liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô

Phát hiện mới ở Di sản liên biên giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô

(NLĐO) - Loài cá mù vừa được phát hiện sống trong hệ thống sông ngầm tại Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nậm Nô (Lào) đã hé lộ mối liên kết sinh thái đặc biệt.

Những "vị khách đặc biệt" xuất hiện ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã đón 19 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm khỉ vàng, khỉ mốc, cu li và khỉ cộc về rừng tự nhiên.

Loài cây hoa tím lạ lần đầu xuất hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Loài cây hoa tím sẫm vừa được các nhà khoa học phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và gây chú ý trên Tạp chí Thực vật học Nhật Bản.

động vật hoang dã Đa dạng sinh học sách đỏ Việt Nam bảo tồn thiên nhiên phong nha kẻ bàng Sơn Đoòng IUCN Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phát hiện loài mới loài mới cho khoa học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo