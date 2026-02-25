Gần 4.400 loài động, thực vật được ghi nhận ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ốc nón Sơn Đoòng - loài mới được phát hiện tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 25-2, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong năm 2025, công tác nghiên cứu và bảo tồn tại Vườn Quốc gia này tiếp tục ghi thêm những dấu ấn đáng chú ý, với hàng nghìn loài động, thực vật được ghi nhận và nhiều phát hiện mới cho khoa học.

Theo Ban quản lý vườn quốc gia, đến nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã thống kê được 1.404 loài động vật, thuộc 842 giống, 294 họ, 68 bộ, 12 lớp và 4 ngành. Trong số này, có 83 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 110 loài thuộc Danh lục đỏ IUCN; 66 loài thuộc các phụ lục CITES; 35 loài và 118 loài lần lượt được bảo vệ theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP và Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hệ thực vật cũng cho thấy sự phong phú đặc biệt với 2.956 loài, thuộc 1.008 chi, 198 họ, 63 bộ, 12 lớp và 6 ngành. Trong đó có 111 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam; 119 loài trong Sách đỏ IUCN; 3 loài và 46 loài lần lượt thuộc hai nghị định bảo vệ nói trên.

Đáng chú ý, đến nay Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận và công bố 53 loài mới cho khoa học, gồm 46 loài động vật và 7 loài thực vật.

Riêng trong năm 2025, các nhà khoa học tiếp tục phát hiện và công bố thêm 2 loài mới là ốc nón Sơn Đoòng và bạch đầu Phong Nha - Kẻ Bàng.

Những con số này cho thấy giá trị đa dạng sinh học nổi bật của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của khu vực này trong nghiên cứu, bảo tồn và cứu hộ động vật hoang dã ở Việt Nam.