Thời sự Xã hội

Đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng, dân công sở Hà Nội đi bộ về nhà hoặc ở lại cơ quan

Ninh Cơ

(NLĐO)- Do mưa lớn gây ngập úng, ùn tắc nghiêm trọng nên nhiều nhân viên công sở tại Hà Nội buộc phải ở lại nơi làm việc hoặc đi bộ về nhà.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, đến tối ngày 30-9, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn ngập nặng, nhiều khu vực giao thông tê liệt vào giờ tan sở.

Ngập úng Hà Nội: Dân công sở phải đi bộ hoặc ở lại cơ quan vì mưa lớn - Ảnh 1.

Đường Huỳnh Thúc Kháng ngập úng, nhiều phương tiện chết máy

Anh Nguyễn Trọng Hoàng (trú tại Thanh Liệt), nhân viên công sở khu vực Cầu Giấy, cho biết sau giờ tan sở là anh về nhà. Tuy nhiên, hôm nay, khi đi đến đường Phạm Văn Bạch thì mưa to, nước ngập sâu khiến xe của anh bị chết máy.

 "Sửa xong xe, mưa vẫn không ngớt, tôi đành quay lại cơ quan chờ nước rút để đi về. Nếu nước không rút, chắc tôi cùng nhiều đồng nghiệp đêm nay sẽ ở lại cơ quan"- anh Hoàng nói.

Bất lực trước đường ngập úng, anh Nguyễn Trọng Phú (trú tại Phú Thượng) cho biết chiều cùng ngày, anh có cuộc họp tại phường Hoàn Kiếm, khi ra về thì gặp mưa trắng trời. 

Thông qua truyền thông biết được những đường ngập nên chủ động "né" song giao thông ùn tắc khắp các ngả đường. "Tình hình này chắc tôi phải vào khách sạn nào đó để qua đêm tránh ngập, ùn tắc rồi mai tính tiếp"- anh Phú than thở.

Ngập úng Hà Nội: Dân công sở phải đi bộ hoặc ở lại cơ quan vì mưa lớn - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu trong nước

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hạnh (trú tại Định Công), nhân viên ngân hàng ở khu Xa La, cho biết từ chỗ làm về nhà khoảng hơn 2 km. Hôm nay, khu vực đường Phạm Tu mà thường ngày chị vẫn đi lại bị ngập úng nghiêm trọng, phương tiện không thể di chuyển. Do phải về nhà còn chăm sóc các con, chị đã chủ động để xe ở cơ quan và đi bộ về nhà.

Theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ sáng đến chiều 30-9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực lượng mưa trên 150 mm trong 120 phút.

Ngập úng Hà Nội: Dân công sở phải đi bộ hoặc ở lại cơ quan vì mưa lớn - Ảnh 3.

Người dân phải che chắn để nước ngập hạn chế vào trong nhà

Đáng lưu ý, lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 30-9 tăng đột biến, tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (319,6 mm), xã Vĩnh Thanh (310,5 mm), phường Hai Bà Trưng (195,3 mm), phường Tây Hồ (190mm), xã Thanh Trì (166,5 mm), phường Thanh Xuân (165,1 mm)…

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập. Chủ yếu các điểm ngập ở phía Tây TP Hà Nội.

Tin liên quan

Thiệt hại do bão số 10: 48 người chết và mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập

Thiệt hại do bão số 10: 48 người chết và mất tích, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập

(NLĐO) - Báo cáo nhanh từ Bộ NN-MT, đến 17 giờ ngày 30-9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái mắc kẹt bên trong

(NLĐO)- Đang di chuyển xuống tầng 1 thì thang máy bất ngờ rơi xuống tầng hầm ngập nước, cô gái được lực lượng chức năng giải cứu.

Nước lũ vẫn tiếp tục đổ về cuồn cuộn, hàng ngàn căn nhà ngập tới nóc

(NLĐO) - Nước lũ đổ về cuồn cuộn, hàng ngàn nhà dân bị ngập tới nóc. Người dân phải bỏ tài sản để đảm bảo an toàn.

