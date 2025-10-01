HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng

D.Ngọc - V.Duẩn

(NLĐO)- Do ảnh hưởng của mưa dông dữ dội ngày 30-9, đến đầu giờ sáng 1-10, TP Hà Nội vẫn còn hơn 20 điểm ngập như Võ Chí Công, Dương Đình Nghệ, Triều Khúc...

Sáng 1-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố ngày 30-9 có 82 điểm úng ngập. Đến 6 giờ ngày 1-10, còn hơn 20 điểm úng ngập.

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng- Ảnh 1.

Ngập tại tổ dân phố số 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội (khu vực làng Phú Đô cũ) sáng 1-10. Ảnh: Văn Duẩn

Cụ thể, tại khu vực sông Nhuệ còn úng ngập tại các đường, phố như: Lê Quang Đạo, Trần Bình, Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phúc Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5 và 6, ngã ba Tổng cục V, cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng,...

Lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Lưu vực Tả Hồng còn ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Để sớm giải quyết tình trạng úng ngập tại các điểm trên Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

Đồng thời đơn vị cũng vận hành 100% các trạm bơm đầu mối trên hệ thống nhằm hạ mực nước trên các sông, hồ.

Ngập tại tổ dân phố số 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội (khu vực làng Phú Đô cũ) sáng 1-10. Ảnh: Văn Duẩn

Do mưa lớn cũng đã khiến một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như: Trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại tổ dân phố số 2, phường Từ Liêm, TP Hà Nội (khu vực làng Phú Đô cũ) sáng 1-10, cả khu vực vẫn mất điện, mất nước. Ngoài đường nước vẫn ngập sâu, giao thông chia cắt. Người dân muốn di chuyển phải lội nước ngập sâu tới thắt lưng

Nước tràn vào nhà dân. Trong nhà vẫn còn ngập tới 50 cm. Nguyên nhân do Trạm bơm Đồng Bông bị ngập nên không bơm tiêu nước được. Từ đêm qua đến 8 giờ sáng nay, nước mới rút được 7 cm.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại tổ dân phố số 2, phường Từ Liêm:

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng- Ảnh 2.

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng- Ảnh 3.

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng- Ảnh 4.

Người dân lội nước đi mua nhu yếu phẩm. Ảnh: Văn Duẩn

VIDEO: Sáng nay nhiều điểm tại Hà Nội vẫn ngập nặng, người dân lội nước đến thắt lưng- Ảnh 5.

 

Tin liên quan

Những hình ảnh ấm áp tình người trong mưa bão của Công an Thanh Hóa

Những hình ảnh ấm áp tình người trong mưa bão của Công an Thanh Hóa

(NLĐO)- Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa không quản thời tiết khó khăn, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mưa bão

Đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng, dân công sở Hà Nội đi bộ về nhà hoặc ở lại cơ quan

(NLĐO)- Do mưa lớn gây ngập úng, ùn tắc nghiêm trọng nên nhiều nhân viên công sở tại Hà Nội buộc phải ở lại nơi làm việc hoặc đi bộ về nhà.

Phát hiện người đàn ông tử vong tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội

(NLĐO)- Người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại tuyến phố ngập nước ở Hà Nội, đã thông báo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

sông Tô Lịch Hà Nội ngập mưa ngập Hà Nội
