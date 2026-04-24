Gần 50 học sinh bị đau bụng, ói… sau khi dùng suất ăn được tặng

Chiều 24-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhiều học sinh bị đau bụng, ói… sau khi sử dụng suất ăn được tặng.

Hình minh họa

"Sức khỏe và tinh thần của các em học sinh đều ổn định sau khi được bác sĩ chăm sóc. Cơ quan phụ trách an toàn thực phẩm của tỉnh đã lấy mẫu nhưng chưa có kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ việc" – lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc thông tin.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các em học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Lộc được cho suất ăn là cơm, bánh bao…

Không lâu sau khi ăn, 46 học sinh xuất hiện các triệu chứng như: đau bụng, ói… nên được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.