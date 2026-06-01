Gần 500 tay vợt trẻ tranh tài tại VTF Juniors Tour 1

Sáng 1-6, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và CLB AP Sports tổ chức lễ khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Thanh thiếu niên quốc gia VTF Juniors Tour 1, tại cụm sân quần vợt Trung tâm Thể thao Cộng đồng Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương, TP HCM),

Giải đấu diễn ra đến ngày 8-6, cũng là chặng mở màn trong hệ thống 5 giải quần vợt trẻ quốc gia năm 2026, hướng đến mục tiêu phát hiện và tuyển chọn các tài năng cho đội tuyển trẻ quốc gia.

Giải năm nay quy tụ gần 500 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước, tranh tài ở các nhóm tuổi từ U8 đến U18 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

TP HCM tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có phong trào quần vợt trẻ phát triển mạnh khi đóng góp gần một nửa số lượng vận động viên tham dự. Bên cạnh đó, các đơn vị như Quân đội, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng... cũng mang đến lực lượng hùng hậu, cho thấy sự đầu tư ngày càng bài bản cho công tác đào tạo trẻ.

Giải đấu quy tụ nhiều gương mặt triển vọng từng ghi dấu ấn ở các giải trong nước và quốc tế như Lê Phú Gia, Vũ Tuấn Phong, Tô Bình Nhiên, Nguyễn Linh Nhi hay Đinh Tiến Dũng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh công tác đào tạo trẻ luôn được xác định là nền tảng cho sự phát triển bền vững của quần vợt Việt Nam. Ông đánh giá cao sự đồng hành của TP HCM cũng như công tác chuẩn bị chuyên nghiệp của đơn vị đăng cai, đồng thời kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần phát hiện thêm nhiều tài năng cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

Đại diện nhà tài trợ, ông Bùi Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại LUMINOUS, cho biết việc đồng hành cùng hệ thống giải trẻ quốc gia là cam kết lâu dài của AP Sports trong hành trình góp phần xây dựng nền quần vợt Việt Nam chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Tại lễ khai mạc, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi cũng gửi lời chúc các tay vợt trẻ thi đấu hết mình, tự tin theo đuổi đam mê và lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam.

Với quy mô lớn, chất lượng chuyên môn cao cùng công tác tổ chức bài bản, VTF Juniors Tour 1 - Cúp AP Sports 2026 được kỳ vọng sẽ là sân chơi quan trọng giúp các tay vợt trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và hướng đến những đấu trường quốc tế trong tương lai.