Thời khắc lịch sử của Roland Garros 2026

Làn gió mới cho người hâm mộ quần vợt Pháp

Ở tuổi 17, tài năng trẻ người Pháp đã viết nên câu chuyện cổ tích ngay sân đấu đất nện danh giá nhất thế giới.

Kouame đã đi vào lịch sử với tư cách tay vợt trẻ thứ 5 góp mặt ở vòng 3 Roland Garros, trẻ nhất kể từ Michael Chang (1988) và là tay vợt trẻ nhất vào vòng 3 ở một giải Grand Slam kể từ sau Rafael Nadal trong giải Wimbledon 2003.

Trong nhiều năm qua, thành tích của các tay vợt Pháp tại Roland Garros thường gây thất vọng. Hơn bốn thập niên kể từ ngày Yannick Noah đăng quang, nước Pháp vẫn chưa tìm ra người kế vị xứng đáng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kouame mang đến làn gió mới cho người hâm mộ tại Paris nói riêng, quần vợt Pháp nói chung.

Sinh ra tại Sarcelles, ngoại ô Paris, Kouame cầm vợt từ năm 6 tuổi và sớm bộc lộ tài năng. Anh được đào tạo tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Pháp, sau đó tiếp tục hoàn thiện kỹ năng ở học viện của Justine Henin và Patrick Mouratoglou. Hiện Kouame được dẫn dắt bởi cựu số 7 thế giới Richard Gasquet cùng HLV Liam Smith.

Lần đầu dự vòng đấu chính một giải Grand Slam, Kouame không chỉ đến để học hỏi. Tài năng 17 tuổi lần lượt đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic và Adolfo Daniel Vallejo để ghi tên vào vòng 3. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1991, Roland Garros chứng kiến một tay vợt 17 tuổi thắng nhiều trận ở vòng đấu chính.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Kouame tăng 108 bậc trên bảng xếp hạng ATP, từ hạng 318 lên 210 thế giới - thứ hạng cao nhất sự nghiệp, tính đến ngày 30-5.

Thành công của Kouame không đến từ may mắn. Trước Roland Garros, anh sở hữu chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên hệ thống ITF, giành danh hiệu ATP Challenger đầu tiên và trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử thắng trận tại Miami Open, nhận lời chúc từ Djokovic. Những trải nghiệm ở các giải Masters 1000 cùng cơ hội tập luyện với Jannik Sinner đã giúp tay vợt trẻ trưởng thành nhanh chóng.

Sau chiến thắng dài 5 set ở vòng 2, Kouame cho biết anh học được rất nhiều từ cuộc lội ngược dòng của Carlos Alcaraz tại một trận chung kết Grand Slam năm ngoái.

Ở vòng 3, Kouame đối mặt thử thách lớn là Alejandro Tabilo (hạng 36). Giấc mơ của anh là vô địch giải đấu quê nhà, chinh phục cả 4 giải Grand Slam khác nhau và một ngày vươn lên vị trí số 1 thế giới.

Bên cạnh hiện tượng mang tên Kouame, Roland Garros 2026 cũng chứng kiến nhiều cuộc lật đổ khi loạt ứng viên vô địch như Jannik Sinner, Novak Djokovic sớm dừng bước. Đây cũng lần đầu tiên sau nhiều năm giải không còn bất kỳ nhà vô địch nào góp mặt từ vòng 4.

Moise Kouame với các cổ động viên sau chiến thắng ở vòng 2. Ảnh: AP

Cơ hội lớn cho Zverev

Trong nhóm tay vợt hàng đầu top 10 ATP, Roland Garros chỉ còn Alexander Zverev (hạng 3) và Felix Auger-Aliassime (hạng 6) trụ lại. Trong khi đó, thế hệ Next Gen đang tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với Joao Fonseca (Brazil), Rafael Jodar (Tây Ban Nha). Fonseca gây tiếng vang lớn khi loại Djokovic sau 5 set ở vòng 3 rạng sáng 30-5.

Kể từ chức vô địch Mỹ mở rộng 2023 của Djokovic, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã thống trị quần vợt nam với 9 danh hiệu Grand Slam liên tiếp. Tuy nhiên, Alcaraz vắng mặt ở Roland Garros vì chấn thương, còn Sinner bị loại từ vòng 2.

Việc các ứng viên hàng đầu đồng loạt rời cuộc chơi mở ra cơ hội lớn cho Zverev trong hành trình chinh phục Grand Slam đầu tiên. Đối thủ đáng gờm nhất của tay vợt người Đức lúc này có thể là Casper Ruud, hạng 16 thế giới.

Đáng chú ý, trong số các tay vợt còn lại, chỉ Zverev và Ruud từng góp mặt ở các trận chung kết Grand Slam. Cả hai đều ba lần về nhì và đang đứng trước cơ hội hiếm có để hiện thực hóa giấc mơ đăng quang tại Paris.