Thể thao

Cờ đến tay Zverev, khi Fonseca hạ đối thủ từng 3 lần vào chung kết Grand Slam

Quốc An

(NLĐO) - Một trong 2 ứng viên sáng giá nhất Roland Garros là Casper Ruud vừa thua Joao Fonseca vào rạng sáng 1-6, giúp Zverev thành ứng viên hàng đầu.

Roland Garros 2026 tiếp tục chứng kiến bất ngờ lớn ở vòng 4 diễn ra tối 31-5 và rạng sáng 1-6, khi hàng loạt ứng viên nặng ký lần lượt dừng bước.

Sau khi loại huyền thoại Novak Djokovic ở vòng trước, tài năng trẻ người Brazil Joao Fonseca tiếp tục gây địa chấn khi đánh bại Casper Ruud sau 4 set với tỉ số 7-5, 7-6, 5-7, 6-2. Trận đấu kéo dài gần 4 giờ này đã đưa tay vợt 20 tuổi người Brazil vào tứ kết.

Với Ruud, anh từng 3 lần vào chung kết các giải Grand Slam, và 2 lần ở Roland Garros nên được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm cũng như sở trường trên mặt sân đất nện. 

Tuy nhiên, Fonseca tiếp tục cho thấy phong độ thăng hoa để viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Paris và trở thành tay vợt Brazil đầu tiên lọt vào tứ kết giải đấu, từ sau Kuerten vào 2004.

img

Một bất ngờ khác đến từ Jakub Mensik khi tay vợt trẻ này vượt qua hạt giống số 11 Andrey Rublev sau 5 set căng thẳng với các tỉ số 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3.

Kết quả trên giúp vòng tứ kết Roland Garros năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt Next Gen như Fonseca, Mensik và Rafael Jodar. Đáng chú ý, toàn bộ các cựu vô địch đơn nam đã bị loại từ vòng 3, đồng nghĩa giải đấu sẽ chắc chắn có một nhà vô địch mới.

Giờ đây, vị thế ứng viên số 1 cho chức vô địch là một tay vợt khác từng 3 lần vào chung kết Grand Slam khác là Zverev, người đánh bại De Jong trong 3 set. 

Tay vợt người Đức vẫn đang trong hành trình chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và đứng trước ngưỡng cửa rộng nhất khi các đối thủ hàng đầu đều bị loại.

Tuy nhiên, ở loạt trận tứ kết, tay vợt người Đức sẽ sớm chạm trán một Next Gen khác, là Jodar vào ngày 2-6.

Djokovic cáu gắt với máy quay trong trận thua trước thần đồng Brazil tại Roland Garros

(NLĐO) - Trước khi bị Joao Fonseca ngược dòng thắng 3-2, Djokovic đã có nhừng lời cáu gắt về phía truyền hình khi đang dẫn trước sau 2 set đầu.

