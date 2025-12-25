HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo

Lê Thúy

(NLĐO) - Theo một số đơn vị chức năng của Bộ Công Thương, cơ quan này đang yêu cầu PV GAS và các doanh nghiệp liên quan báo cáo tổng thể về vụ việc trên.

Được biết, ngày 18-12-2025, Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã chính thức gửi văn bản số 803 thông báo ngừng cung cấp khí thiên nhiên để sản xuất CNG cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) kể từ ngày 1-1-2026.

Gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo - Ảnh 1.

Hàng trăm xe buýt ở TPHCM chạy khí CNG có nguy cơ bị gián đoạn hoạt động từ 1-1-2026. Ảnh: CTV

Theo KMN, Quyết định này khiến doanh nghiệp và khách hàng CNG của KMN bao gồm gần 500 xe buýt công cộng tại TPHCM cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng CNG đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Theo nội dung văn bản số 803, các hợp đồng mua bán khí giữa hai bên sẽ hết hiệu lực vào thời điểm 24 giờ ngày 31-12-2025 và PV GAS D sẽ chấm dứt giao nhận khí, đồng thời đề nghị KMN "chủ động phương án nhiên liệu thay thế".

"Trên thực tế, đây là tuyên bố chấm dứt nguồn cung là khí thiên nhiên duy nhất đối với KMN để sản xuất CNG cung cấp cho các khách hàng của KMN. Trong bối cảnh hiện nay, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) là đơn vị duy nhất được Nhà nước giao nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và phân phối khí từ các mỏ khí tại Việt Nam"- KMN thông tin.

KMN cho rằng đề xuất "tự tìm phương án thay thế" trong vòng 13 ngày là không khả thi. Thực tế hiện nay, tại Việt Nam không tồn tại bất kỳ nguồn cung khí thiên nhiên thương mại nào khác ngoài hệ thống do PV GAS quản lý. Việc chấm dứt cung cấp khí trong điều kiện độc quyền tuyệt đối này đặt KMN và các khách hàng đang sử dụng CNG vào tình thế không có lựa chọn thay thế về mặt kỹ thuật và thương mại.

Cùng với đó, KMN phản ánh việc đơn vị duy nhất trên thị trường cung cấp khí thiên nhiên để sản xuất CNG quyết định ngừng cung cấp khí đặt KMN và các khách hàng sử dụng CNG của KMN vào tình thế không có lựa chọn nhiên liệu thay thế.

Gần 500 xe buýt TPHCM có thể ngừng hoạt động vì thiếu khí, Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo - Ảnh 2.

Nguồn cung khí CNG có nguy cơ bị gián đoạn. Ảnh: CTV

Đây không chỉ là vấn đề của riêng một doanh nghiệp, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp sản xuất, hàng ngàn người lao động, hệ thống giao thông công cộng tại TPHCM và môi trường đầu tư nói chung.

Trước thực tế đó, KMN kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước sớm xem xét, có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm bảo đảm nguồn cung CNG ổn định, duy trì môi trường cạnh tranh công bằng và bảo vệ lợi ích chung của xã hội.

Bộ Công Thương nói gì về phản ánh gần 500 xe buýt TPHCM nguy cơ ngừng hoạt động vì thiếu khí

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 25-12, ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Bộ Công thương, cho biết cơ quan này đang yêu cầu các doanh nghiệp liên quan báo cáo, cung cấp thông tin về vụ việc để xác minh, kiểm tra. Hiện, Ủy ban chưa nhận được báo cáo của PV GAS.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cũng cho hay Cục đang kiểm tra thông tin và phản ánh của các doanh nghiệp. "Chúng tôi đã yêu cầu PV GAS báo cáo, đồng thời các công ty liên quan cũng cần có báo cáo về Bộ" - bà cho hay.

Theo Phó Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thị trường khí thế giới năm nay diễn biến bình thường, giá có xu hướng giảm nên không có chuyện thiếu nguồn cung.

Hiện nay, thị trường khí của Việt Nam phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, đối với khí thiên nhiên để sản xuất CNG, Bộ Công Thương không quản lý cung cầu như thị trường xăng dầu, cụ thể là không kiểm soát hạn ngạch nhập khẩu. Đặc biệt, giá cả, cung cầu theo diễn biến thị trường, hợp đồng thỏa thuận giữa các doanh nghiệp.

Sở Công Thương các địa phương có trách nhiệm cấp phép liên quan chủ yếu tới việc kiểm soát an toàn. "Sau khi nhận được báo cáo, Cục sẽ có chỉ đạo chung"- bà Hiền chia sẻ.

