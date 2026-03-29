Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp

Yến Anh

(NLĐO)- Nhiều cựu sinh viên có mức thu nhập từ 1.000-2.000 USD/ tháng, chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp nước ngoài

Tại "Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp - Ngày hội việc làm" do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 29-3, TS Đinh Tiến Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo và công tác người học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho hay trong năm 2024 và 2025, sinh viên khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn có việc làm sau 12 tháng đạt tỉ lệ khá cao, gần 90%.

Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và khân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp - Ảnh 1.

GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhờ kiến thức chuyên môn vững vàng, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm, các cử nhân không chỉ đã đảm nhận nhiều vị trí trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương mà còn thích ứng tốt với môi trường năng động của khối kinh tế tư nhân.

"Các tập đoàn lớn như Samsung, LG… cho hay họ ưu tiên tuyển dụng sinh viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ngoài thế mạnh ngoại ngữ, sinh viên còn được trang bị nền tảng kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia mà sinh viên làm việc. Dù nhà trường chưa có khảo sát về mức lương nhưng qua một số kênh, đặc biệt từ các cựu sinh viên, nhiều em có mức thu nhập dao động từ 1.000-2.000 USD/ tháng, chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp nước ngoài"- TS Đinh Tiến Hiếu cho hay.

Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và khân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp - Ảnh 2.

Hơn 5.000 học sinh, sinh viên, học viên và các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tham gia sự kiện

Ông Hiếu cũng cho biết trong bối cảnh các ngành nghề ngày càng có sự giao thoa, nhà trường cũng sẽ tập trung đào tạo theo hướng xuyên ngành, liên ngành để sau khi ra trường, trong một số điều kiện nhất định, các em học khoa này vẫn có thể làm việc được ở khoa khác. Xuất phát từ đóng góp của nhà tuyển dụng, trong chiến lược điều chỉnh chương trình, cùng với kiến thức chuyên môn, nhà trường sẽ tăng cường thêm các kỹ năng mềm cho sinh viên như kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thích ứng, kỹ năng sử dụng AI để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng và thị trường lao động.

GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết thêm, cuối tháng 3-2026, trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 300 sinh viên tốt nghiệp sớm của nhà trường. Đây là những sinh viên có thành tích tốt, hoàn thành chương trình học sau 3 năm hoặc 3,5 năm.

"Việc cấp bằng sớm cho các em đủ điều kiện tốt nghiệp sớm là một trong những điểm sáng của nhà trường. Và đây cũng chính là nguồn lực tốt cho các nhà tuyển dụng"- GS-TS Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và khân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp - Ảnh 3.

PGS-TS Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng nhà trường, tặng hoa cho các doanh nghiệp tuyển dụng

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bên cạnh cơ hội việc làm cho học sinh tốt nghiệp đại học, ngày hội việc làm còn mở ra nhiều cơ hội học bổng học tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước dành cho học sinh chuyên và sinh viên các khóa có nhu cầu học tập cao hơn.

Đồng thời, thông qua trao đổi, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp tại ngày hội việc làm cũng tạo điều kiện để nhà trường điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, thiết kế chương trình đào tạo phù hợp hơn với đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động.

"USSH Open Day 2026: Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp - Ngày hội việc làm" thu hút sự tham gia của hơn 5.000 học sinh, sinh viên, học viên và các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Tin liên quan

90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

Ngày 7-12, Trường ĐH Luật TP HCM công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo