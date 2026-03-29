Gần 90% sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn có việc làm sau khi tốt nghiệp

Tại "Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp - Ngày hội việc làm" do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 29-3, TS Đinh Tiến Hiếu, Trưởng phòng Đào tạo và công tác người học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho hay trong năm 2024 và 2025, sinh viên khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn có việc làm sau 12 tháng đạt tỉ lệ khá cao, gần 90%.



Nhờ kiến thức chuyên môn vững vàng, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm, các cử nhân không chỉ đã đảm nhận nhiều vị trí trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở cấp Trung ương và địa phương mà còn thích ứng tốt với môi trường năng động của khối kinh tế tư nhân.

"Các tập đoàn lớn như Samsung, LG… cho hay họ ưu tiên tuyển dụng sinh viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Ngoài thế mạnh ngoại ngữ, sinh viên còn được trang bị nền tảng kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia mà sinh viên làm việc. Dù nhà trường chưa có khảo sát về mức lương nhưng qua một số kênh, đặc biệt từ các cựu sinh viên, nhiều em có mức thu nhập dao động từ 1.000-2.000 USD/ tháng, chủ yếu tập trung ở khối doanh nghiệp nước ngoài"- TS Đinh Tiến Hiếu cho hay.

Ông Hiếu cũng cho biết trong bối cảnh các ngành nghề ngày càng có sự giao thoa, nhà trường cũng sẽ tập trung đào tạo theo hướng xuyên ngành, liên ngành để sau khi ra trường, trong một số điều kiện nhất định, các em học khoa này vẫn có thể làm việc được ở khoa khác. Xuất phát từ đóng góp của nhà tuyển dụng, trong chiến lược điều chỉnh chương trình, cùng với kiến thức chuyên môn, nhà trường sẽ tăng cường thêm các kỹ năng mềm cho sinh viên như kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thích ứng, kỹ năng sử dụng AI để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng và thị trường lao động.

GS-TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết thêm, cuối tháng 3-2026, trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 300 sinh viên tốt nghiệp sớm của nhà trường. Đây là những sinh viên có thành tích tốt, hoàn thành chương trình học sau 3 năm hoặc 3,5 năm.

"Việc cấp bằng sớm cho các em đủ điều kiện tốt nghiệp sớm là một trong những điểm sáng của nhà trường. Và đây cũng chính là nguồn lực tốt cho các nhà tuyển dụng"- GS-TS Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bên cạnh cơ hội việc làm cho học sinh tốt nghiệp đại học, ngày hội việc làm còn mở ra nhiều cơ hội học bổng học tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước dành cho học sinh chuyên và sinh viên các khóa có nhu cầu học tập cao hơn.

Đồng thời, thông qua trao đổi, hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp tại ngày hội việc làm cũng tạo điều kiện để nhà trường điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, thiết kế chương trình đào tạo phù hợp hơn với đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động.

"USSH Open Day 2026: Tư vấn tuyển sinh - Hướng nghiệp - Ngày hội việc làm" thu hút sự tham gia của hơn 5.000 học sinh, sinh viên, học viên và các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.