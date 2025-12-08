90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

Theo số liệu báo cáo, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97,43%. Trong đó, một số ngành ghi nhận tỉ lệ có việc làm rất cao như: ngành luật chương trình chất lượng cao đạt 98,66%, luật chương trình chuẩn đạt 96,52% và luật thương mại quốc tế đạt 92,39%.

Về thời gian tìm việc, 32,3% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; 53,1% tìm được việc làm trong khoảng 3-6 tháng. Tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm chỉ 2,57%, giảm 0,53% so với năm 2024. Về thu nhập, 77,6% sinh viên có mức bình quân 10-20 triệu đồng/tháng (tăng 33,6% so với khảo sát năm 2024); 9,3% sinh viên đạt mức trên 20 triệu đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra sự dịch chuyển mạnh mẽ của sinh viên sang khu vực tư nhân với tỉ lệ 77,9%, tăng 10,9% so với năm trước. Hơn 90% sinh viên đang làm các công việc đúng ngành hoặc liên quan ngành đào tạo.

Theo ThS Mai Hiếu Hạnh, Phó Chánh án TAND Khu vực 4 - TP HCM, sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM luôn thể hiện khả năng tư duy logic và nền tảng kiến thức vững vàng vượt trội so với mặt bằng chung các trường có đào tạo ngành luật.

Sinh viên Trường ĐH Luật tìm cơ hội việc làm

"Nhờ được đào tạo chuyên sâu, bài bản, sinh viên trường này nhanh chóng nắm bắt công việc khi thực tập tại tòa án, thể hiện tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao. Thậm chí, đơn vị thường giao thêm nhiệm vụ và đặt kỳ vọng lớn hơn vì tin tưởng vào năng lực tiếp nhận và xử lý công việc của các em" - ThS Hạnh cho biết.

Ông Đỗ Hải Nam - Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4 - TP HCM, đánh giá chất lượng đào tạo những năm gần đây của Trường ĐH Luật TP HCM, đặc biệt là chương trình chất lượng cao, rất tốt. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển dụng và nhanh chóng thích nghi với công việc chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, khảo sát cũng chỉ ra lý do chính khiến một bộ phận nhỏ sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM chưa có việc làm là do thiếu kinh nghiệm làm việc (61,9%). Đồng thời, 86,3% sinh viên sau khi tốt nghiệp đã chủ động tham gia thêm các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM kiến nghị nhà trường tăng cường hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, nhất là khối tư nhân, để mở rộng cơ hội thực tập, kiến tập và tích lũy kỹ năng thực tế ngay trong quá trình học.