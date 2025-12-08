90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn

Tin-ảnh: H.Xuân

Ngày 7-12, Trường ĐH Luật TP HCM công bố báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

Theo số liệu báo cáo, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 97,43%. Trong đó, một số ngành ghi nhận tỉ lệ có việc làm rất cao như: ngành luật chương trình chất lượng cao đạt 98,66%, luật chương trình chuẩn đạt 96,52% và luật thương mại quốc tế đạt 92,39%.

Về thời gian tìm việc, 32,3% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp; 53,1% tìm được việc làm trong khoảng 3-6 tháng. Tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm chỉ 2,57%, giảm 0,53% so với năm 2024. Về thu nhập, 77,6% sinh viên có mức bình quân 10-20 triệu đồng/tháng (tăng 33,6% so với khảo sát năm 2024); 9,3% sinh viên đạt mức trên 20 triệu đồng.

Báo cáo cũng chỉ ra sự dịch chuyển mạnh mẽ của sinh viên sang khu vực tư nhân với tỉ lệ 77,9%, tăng 10,9% so với năm trước. Hơn 90% sinh viên đang làm các công việc đúng ngành hoặc liên quan ngành đào tạo.

Theo ThS Mai Hiếu Hạnh, Phó Chánh án TAND Khu vực 4 - TP HCM, sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM luôn thể hiện khả năng tư duy logic và nền tảng kiến thức vững vàng vượt trội so với mặt bằng chung các trường có đào tạo ngành luật.

90% sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM có việc làm đúng chuyên môn - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Luật tìm cơ hội việc làm

"Nhờ được đào tạo chuyên sâu, bài bản, sinh viên trường này nhanh chóng nắm bắt công việc khi thực tập tại tòa án, thể hiện tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao. Thậm chí, đơn vị thường giao thêm nhiệm vụ và đặt kỳ vọng lớn hơn vì tin tưởng vào năng lực tiếp nhận và xử lý công việc của các em" - ThS Hạnh cho biết.

Ông Đỗ Hải Nam - Chấp hành viên trung cấp, Phó trưởng Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4 - TP HCM, đánh giá chất lượng đào tạo những năm gần đây của Trường ĐH Luật TP HCM, đặc biệt là chương trình chất lượng cao, rất tốt. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu tuyển dụng và nhanh chóng thích nghi với công việc chuyên môn.

Bên cạnh những kết quả tích cực, khảo sát cũng chỉ ra lý do chính khiến một bộ phận nhỏ sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM chưa có việc làm là do thiếu kinh nghiệm làm việc (61,9%). Đồng thời, 86,3% sinh viên sau khi tốt nghiệp đã chủ động tham gia thêm các khóa đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM kiến nghị nhà trường tăng cường hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động, nhất là khối tư nhân, để mở rộng cơ hội thực tập, kiến tập và tích lũy kỹ năng thực tế ngay trong quá trình học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo