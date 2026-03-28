Hơn 30 doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên ngay tại trường

Huế Xuân - Vân Nhi

(NLĐO) - Career Day 2026 tạo không gian tuyển dụng trực tiếp, giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, phỏng vấn và tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập sớm.

Ngày 28-3, Ngày hội Việc làm 2026 (Career Day 2026) diễn ra tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam, quy tụ hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tổ chức phỏng vấn trực tiếp sinh viên ngay tại trường, mang đến hơn 50 cơ hội việc làm và thực tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngày hội diễn ra chủ đề “Muôn ngả tương lai, linh hoạt để thích ứng, bền bỉ để trưởng thành”, thu hút hơn 400 sinh viên từ năm nhất đến năm tư tham dự, cùng sự quan tâm của học sinh và phụ huynh.

Hơn 30 doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên ngay tại trường - Ảnh 1.

Hơn 30 doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên ngay tại trường - Ảnh 2.

Hơn 30 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tư vấn, tài chính, công nghệ, thương mại, năng lượng xanh và truyền thông đa phương tiện đã tham gia, mang đến hơn 50 cơ hội việc làm và thực tập

Khoảng 70 sinh viên tham gia phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng ngay tại sự kiện. Bên cạnh các hoạt động phỏng vấn mô phỏng, nhiều sinh viên được tham gia phỏng vấn tuyển dụng thực tế và có cơ hội nhận lời mời làm việc hoặc thực tập ngay tại chỗ.

Không gian sự kiện được tổ chức theo hướng mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế, trong đó các bước ứng tuyển, phỏng vấn và phản hồi được diễn ra liên tục trong cùng một khuôn khổ. Hoạt động kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp được hỗ trợ bởi một ứng dụng công nghệ do sinh viên ngành Khoa học Máy tính phát triển, giúp sắp xếp lịch phỏng vấn và xử lý thông tin nhanh hơn.

Hơn 30 doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên ngay tại trường - Ảnh 3.

Sinh viên Fulbright tham gia phỏng vấn thực tế với đại diện tuyển dụng đến từ các doanh nghiệp đầu ngành

Các doanh nghiệp tham gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có MoMo, Shopee, VNG, Bain & Company. Qua quá trình phỏng vấn, đại diện doanh nghiệp cho biết sinh viên thể hiện khả năng kết nối kiến thức liên ngành, tư duy phân tích và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên thảo luận “Ready 2 Work” quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung vào những thay đổi của thị trường lao động dưới tác động của biến động kinh tế và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Hơn 30 doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên ngay tại trường - Ảnh 4.

Phiên thảo luận “Ready 2 Work” tại Career Day 2026 với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp như MoMo, MCC Label, VNG, HEINEKEN Việt Nam.

Các ý kiến tại phiên thảo luận cho rằng nhà tuyển dụng hiện không chỉ tìm kiếm kiến thức chuyên môn mà còn chú trọng khả năng học hỏi liên tục, tư duy phân tích, năng lực làm việc liên ngành và khả năng thích ứng. Tư duy liên ngành được xem là một lợi thế trong bối cảnh công việc ngày càng phức tạp.

Ông Vũ Thành Công, Phó Tổng giám đốc, phụ trách Phát triển Sản phẩm (MoMo) nhận định AI đang góp phần nâng tiêu chuẩn kỹ năng của người lao động, đòi hỏi người trẻ phải biết sử dụng công nghệ hiệu quả. Tuy vậy, các năng lực như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định vẫn là những yếu tố quan trọng.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Ngọc Nhung, Quản lý cấp cao phụ trách Tuyển dụng HEINEKEN Việt Nam, cho rằng người trẻ cần hiểu rõ môi trường doanh nghiệp và yêu cầu của từng lĩnh vực để định hướng phát triển phù hợp, đồng thời duy trì việc học hỏi và thích ứng trong quá trình làm việc.

Theo số liệu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp vào tháng 6-2025, tỉ lệ sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên đạt 95,7%. Trong đó, 59,8% sinh viên năm cuối đã nhận được thư mời làm việc trước khi tốt nghiệp, với mức lương khởi điểm trung bình từ 15–20 triệu đồng/tháng. Đồng thời, toàn bộ sinh viên đều hoàn thành ít nhất một kỳ thực tập trước khi tốt nghiệp.

Phiên đấu giá gây quỹ gần 500 triệu đồng tại trường ĐH Luật TPHCM có gì đặc biệt?

Phiên đấu giá gây quỹ gần 500 triệu đồng tại trường ĐH Luật TPHCM có gì đặc biệt?

