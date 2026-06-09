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Lao động

Gần 900.000 lao động Việt đang làm việc ở nước nào?

G.Nam

(NLĐO) - Mỗi năm có 130.000–150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, kiều hối đạt 6–7 tỉ USD, đóng góp lớn cho kinh tế và tạo nguồn nhân lực chất lượng

Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2022–2025, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19, trở thành điểm sáng trong thị trường lao động.

Mỗi năm, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt từ 130.000–150.000 người. Riêng năm 2023 ghi nhận mức cao nhất với hơn 170.000 người, các năm còn lại dao động từ 142.000 đến hơn 157.000 người. Thị trường tiếp tục được mở rộng, hiện diện tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến cuối năm 2025, gần 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại Nhật Bản (khoảng 470.000 người), Đài Loan (Trung Quốc) gần 300.000 người và Hàn Quốc khoảng 100.000 người. Các thị trường châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á cũng ghi nhận sự gia tăng về số lượng và chất lượng lao động.

Nguồn kiều hối từ lực lượng này ước đạt 6–7 tỉ USD mỗi năm, đóng góp tích cực vào cán cân thanh toán quốc gia. Nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh nhận về nguồn tiền lớn, trở thành vốn tích lũy quan trọng giúp người lao động khởi nghiệp sau khi về nước.

Gần 900.000 lao động Việt làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Gần 900.000 lao động Việt làm việc ở nước ngoài, mỗi năm gửi về 6–7 tỉ USD

Thu nhập của người lao động tại các thị trường trọng điểm tiếp tục cải thiện. Năm 2025, mức lương bình quân tại Nhật Bản và Đài Loan khoảng 1.300 USD/tháng, Hàn Quốc 1.600 USD/tháng, trong khi một số nước châu Âu như Đức, Đan Mạch đạt từ 2.900–4.000 USD/tháng. So với năm 2022, thu nhập tăng từ 8% đến 70%, đặc biệt ở các thị trường đòi hỏi tay nghề cao.

Không chỉ cải thiện thu nhập, quá trình làm việc ở nước ngoài còn giúp người lao động nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ và tác phong công nghiệp, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho nền kinh tế khi trở về.

Bên cạnh hình thức đi qua doanh nghiệp dịch vụ, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 đã mở rộng nhiều kênh khác như: thông qua doanh nghiệp trúng thầu công trình ở nước ngoài, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài, chương trình đào tạo nghề, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng trực tiếp với chủ sử dụng lao động.

Các hình thức này góp phần đa dạng hóa kênh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, phù hợp với từng nhóm đối tượng và thị trường. Đáng chú ý, các chương trình hợp tác phi lợi nhuận, tiêu biểu như chương trình EPS với Hàn Quốc hay mô hình hợp tác giữa các địa phương hai nước, đã giúp giảm chi phí và tăng cơ hội tiếp cận việc làm cho lao động nông thôn. Đến đầu năm 2026, hơn 10.000 lượt lao động đã sang Hàn Quốc theo mô hình hợp tác địa phương.

Hiện cả nước có 499 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Nội vụ thường xuyên công khai danh sách doanh nghiệp vi phạm để cảnh báo người lao động.

Sau gần 5 năm thực hiện luật, lĩnh vực này đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn tồn tại một số vướng mắc. Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo sửa đổi luật theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

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