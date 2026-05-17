Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Gắn kết trách nhiệm vì cộng đồng

147 vận động viên là doanh nhân, đại diện các đơn vị đồng hành, đối tác và các golfer không chuyên đã góp mặt tại sự kiện thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Một góc sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM)

Tranh tài quyết liệt

Dự lễ khai mạc giải có các vị khách quý: ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; Trung tướng Trần Hoài Trung, nguyên Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Các golfer tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, tại 3 bảng đấu của nam và bảng đấu dành riêng cho các VĐV nữ. Sau hơn 5 giờ thi đấu trong điều kiện thời tiết dễ chịu, tạo ra những màn tranh tài đầy kịch tính giữa các golf thủ, giải đấu đã tìm ra được những người chiến thắng, chủ nhân danh giá cho những phần thưởng có giá trị cao của giải.

Một golfer đang thi đấu.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chỉ tiếc là 3 giải thưởng hole-in-one gồm 3 xe hơi điện VinFast VF9 (1,499 tỉ đồng/chiếc), bộ gậy golf Honma BE10 5 sao (1,6 tỉ đồng) với tổng trị giá trên 6 tỉ đồng chưa tìm được chủ nhân xứng đáng. Các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành đã cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ban Tổ chức giải ở những năm tiếp theo, chung tay góp sức vào các chương trình cộng đồng xã hội rất có ý nghĩa mà Báo Người Lao Động đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua.

Hào hứng bảng nữ

Lần đầu tiên được tổ chức tranh tài riêng biệt, bảng đấu dành cho các bóng hồng quy tụ hơn 20 golfer nữ. Thi đấu chung fly (nhóm) với các đồng nghiệp nam, tất cả tỏ ra không hề kém cạnh, phô diễn hết "tuyệt kỹ" trên sân. Đáng chú ý, tất cả golfer nữ đều hoàn tất nội dung thi đấu, đua tranh các thứ hạng cao.

Giải thưởng dành cho những người chiến thắng ở bảng đấu này cũng khá đặc biệt, với 2 phần quà giá trị, trong đó người về nhất được nhận phần quà trị giá gần 50 triệu đồng, còn danh hiệu á quân là phần quà khoảng 4 triệu đồng.

Sân chơi ý nghĩa

Nhận xét về giải đấu, nữ golfer Hòa Rudis cho biết: "Tôi rất vui vì được giao lưu, thi đấu với các golfer xuất sắc. Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức là hoạt động có nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các golfer không chuyên mà còn thúc đẩy việc rèn luyện thể thao bên cạnh ý thức tương trợ cộng đồng. Báo Người Lao Động cũng đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực sau mặt báo như Giải Mai Vàng, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi"... Hy vọng trong tương lai, các chương trình này tiếp tục được phát triển và nâng lên thành các sự kiện được đông đảo mọi người biết đến cũng như yêu mến".

Theo ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026, giải năm nay đã được nâng tầm nhằm mang đến cho các golfer một sự kiện thể thao được tổ chức bài bản, chu đáo với nhiều màn so tài hấp dẫn. Ngoài việc được trải nghiệm, thỏa đam mê và cháy hết mình với golf, các vận động viên còn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc, đồng thời chung tay vào hoạt động cộng đồng.

Nữ Golfer HUỲNH THỊ TÁM (hạng nhì bảng nữ): "Đây là lần thứ 2 tôi tham dự giải golf do Báo Người Lao Động tổ chức và rất hạnh phúc khi đoạt giải. Tham dự giải đấu lần này là cơ hội để tôi rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Tôi mong rằng giải đấu sẽ được duy trì, ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo sân chơi bổ ích, vui khỏe cho cộng đồng". Golfer PHAN VĂN DŨNG (đoạt giải Best Gross): "Tôi chơi golf 4 năm và đây là lần đầu đoạt giải thưởng lớn nhất. Tôi nghĩ rằng mình may mắn khi giành giải thưởng này vì giải golf do Báo Người Lao Động tổ chức có quy mô lớn, quy tụ nhiều golfer có đẳng cấp cao tham dự. Đây là một trong những giải đấu có ý nghĩa thiện nguyện thiết thực, và tôi tin rằng bất kỳ vận động viên nào tham dự cũng cảm thấy vinh dự. Hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục duy trì, ngày càng mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới". T.Phước ghi