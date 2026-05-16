Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" 2026: Chiến thắng của những nhà vô địch

147 vận động viên là doanh nhân, đại diện các đơn vị đồng hành, đối tác và các golfer không chuyên đã góp mặt tại Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" 2026, sự kiện thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngày 16-5.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, tại 3 bảng đấu của nam và bảng đấu dành riêng cho các VĐV nữ. VĐV vô địch giải có điểm số tổng thực (gross) thấp nhất sau khi kết thúc phần tranh tài. Trong khi đó, VĐV chiến thắng ở từng bảng sở hữu điểm tổng (net) đã cắt âm thấp nhất sau khi giải kết thúc.

Các VĐV tham gia tranh tài sôi nổi

Sau hơn 5 giờ thi đấu trong điều kiện thời tiết dễ chịu, tạo ra những màn tranh tài đầy kịch tính giữa các golf thủ, giải đấu đã tìm ra được những người chiến thắng, chủ nhân danh giá cho những phần thưởng có giá trị cao của giải.

Chỉ tiếc là ba giải thưởng hole-in-one gồm ba xe hơi điện Vinfast VF9 (1,499 tỉ đồng/chiếc), bộ gậy golf Honma BE10 5 sao (1,6 tỉ đồng) với tổng trị giá trên 6 tỉ đồng lại chưa tìm được chủ nhân xứng đáng. Các nhà tài trợ và đơn vị đồng hành đã cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ban Tổ chức giải ở những năm tiếp theo, chung tay góp sức vào các chương trình cộng đồng xã hội rất có ý nghĩa mà Báo Người Lao Động đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua.

Các golfer Huỳnh Thị Tám (trái) và Nguyễn Lệ Nguyên chiến thắng bảng nữ

Lần đầu tiên được tổ chức tranh tài riêng biệt, bảng đấu dành cho các bóng hồng quy tụ hơn 20 golfer nữ.

Thi đấu chung fly (nhóm) với các đồng nghiệp nam, tất cả tỏ ra không hề kém thế, phô diễn hết "tuyệt kỹ" trên sân. Đáng chú ý, tất cả các golfer nữ đều hoàn tất nội dung thi đấu, đua tranh các thứ hạng cao.

Các golfer giành giải thưởng kỹ thuật

Giành chiến thắng ở bảng đấu này, golfer Nguyễn Lệ Nguyên được nhận thưởng phần quà trị giá gần 50 triệu đồng trong khi VĐV Huỳnh Thị Tám về nhì với phần quà khoảng 4 triệu đồng.

Golfer Phan Văn Dũng giành giải thưởng Best Gross

Với thành tích 79 gậy, golfer Phan Văn Dũng đoạt giải Best Gross cùng phần thưởng trị giá gần 100 triệu đồng, xứng đáng với nỗ lực trong suốt giải đấu.

Mừng giải đấu thành công

Trao hoa tri ân các đơn vị đồng hành, hỗ trợ