Khai mạc Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Bắt đầu những màn tranh tài kịch tính

Đúng 12 giờ ngày 16-5, tại sân Golf Tân Sơn Nhất (TP HCM), Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức chính thức khởi tranh.

Ngay từ sớm, nhiều golfer đã có mặt tại sảnh sự kiện, háo hức chụp hình lưu niệm cùng bộ cúp giải đấu.

18 chiếc cúp sang trọng, thiết kế tinh tế, tỉ mỉ sẽ được trao cho các golfer xuất sắc lẫn những VĐV đoạt giải kỹ thuật như Best Gross, nhất, nhì, ba các bảng đấu của nam (A, B, C); nhất, nhì bảng nữ, Longest Drive, Nearest to the Pin và Nearest to the Line.

Diễn viên Bình Minh, Đại sứ Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 tại sự kiện.

Trong vai trò đại sứ, Bình Minh không giấu được sự phấn khởi khi đồng hành với giải đấu do Báo Người Lao Động tổ chức. Anh cho rằng đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là hoạt động giàu ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng.

147 golfer nghiệp dư sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp theo handicap qua một vòng đấu 18 hố tại 3 bảng đấu của nam và bảng đấu dành riêng cho các VĐV nữ.

Các vận động viên tập trung trước giờ khai mạc:

Những cú phát bóng đầu tiên chính thức mở màn cho màn tranh tài kịch tính.