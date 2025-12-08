HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Gan nhiễm mỡ lui bước nhờ 2 thức uống quen thuộc với người Việt

Anh Thư

(NLĐO) - Hai loại thức uống mà nhiều người chọn cho buổi sáng nằm trong tốp những thực phẩm, thức uống hàng đầu giúp chống lại gan nhiễm mỡ.

Theo tờ Healthline, ngoài việc hạn chế một số món ăn và đồ uống nhiều đường, muối, carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa, rượu, bia... thì việc bổ sung một số loại thực phẩm và đồ uống khác cũng góp phần giúp chống lại bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong đó, 2 loại thức uống có lợi nhất trong việc đẩy lùi bệnh gan phổ biến nhất thế giới này là cà phê và sữa đậu nành.

Gan nhiễm mỡ lui bước nhờ 2 thức uống quen thuộc với người Việt - Ảnh 1.

Cà phê và sữa đậu nành có thể hỗ trợ bảo vệ gan khỏi bệnh gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

Cụ thể hơn, một số bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng uống cà phê mỗi ngày hỗ trợ bảo vệ gan của bạn khỏi bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), hay còn gọi là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến chuyển hóa (MASLD).

Để đi đến kết luận đó, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Trường Y khoa Đại học Kansas (Mỹ) đã phân tích 11 bộ dữ liệu liên quan đến cà phê và sức khỏe gan.

Kết quả cho thấy so với người không uống cà phê, người uống cà phê giảm được 23% nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu và 32% nguy cơ tiến triển xơ gan ở những người đã mắc gan nhiễm mỡ.

Một số bằng chứng khác còn cho thấy cà phê có thể giúp hạ men gan ở những người có men gan cao bất thường.

Trong khi đó, sữa đậu nành và các món ăn làm từ đậu nành khác có thể giúp hạ đường huyết và triglyceride, theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học Indian Journal of Gastroenterology.

Tình trạng đường huyết cao liên quan đến kháng insulin có thể kích thích gan tổng hợp chất béo mạnh mẽ hơn, trong khi triglyceride (chất béo trung tính) là dạng chất béo chủ yếu mà người ta hay tìm thấy trong gan của những người mắc gan nhiễm mỡ.

sữa đậu nành cà phê gan nhiễm mỡ
