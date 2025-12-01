HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mắc bệnh gan nhiễm mỡ vì thứ tưởng rằng "lành mạnh"

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ cảnh báo rằng một số thực phẩm mà nhiều người tin rằng giúp "ăn kiêng" có thể thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Washington (Mỹ) đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy thực phẩm "không đường" - tức dùng chất tạo ngọt thay thế, hay còn gọi là "đường ăn kiêng" - không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe: Họ chứng minh rằng sorbitol có thể thúc đẩy bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Mắc bệnh gan nhiễm mỡ vì thứ tưởng rằng "lành mạnh" - Ảnh 1.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể được thúc đẩy bởi một loại đường ăn kiêng - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Sorbitol - về cơ bản là một dạng glucose được biến đổi - được xem là chất thay thế đường an toàn đã được các cơ quan quản lý toàn cầu xác nhận trong nhiều thập kỷ, hiện diện trong nhiều món ăn, đồ uống dán nhãn "ăn kiêng".

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí Science Signalling, đã xem xét hệ vi sinh vật đường ruột của cá ngựa vằn và phản ứng của cơ thể chúng nếu hệ vi sinh vật này bị tổn hại.

Hệ vi sinh vật đường ruột là hệ sinh thái tự nhiên bao gồm hàng tỉ vi khuẩn và nấm có lợi, giúp phân hủy, tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

Nghiên cứu này chỉ ra rằng sự suy giảm hệ vi sinh vật đường ruột góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, ngay cả khi được cho ăn chế độ ăn bình thường.

Nguyên nhân là do trong quá trình tiêu hóa tự nhiên, cơ thể chuyển hóa glucose thành sorbitol trong ruột.

Thông thường, vi khuẩn trong hệ vi sinh vật sẽ phân hủy sorbitol này, ngăn ngừa tác hại. Nhưng nếu vi khuẩn này bị thiệt hại - ví dụ do dùng thuốc kháng sinh - sorbitol tích tụ, di chuyển đến gan, chuyển thành fructose và gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Ngoài ra, việc bổ sung trực tiếp sorbitol trong chế độ ăn cũng gây ra hậu quả tương tự đối với gan.

Trái lại, các biện pháp nhằm ngăn chặn sản xuất sorbitol hoặc bổ sung vi khuẩn phân hủy sorbitol có thể ngăn ngừa tổn thương gan.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này cho thấy các sản phẩm thay thế "không đường" có thể không tốt như những gì người ta từng nghĩ, đồng thời kêu gọi các nhà quản lý y tế xem xét lại vai trò của chúng trong chế độ ăn uống lành mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên các bằng chứng khoa học chỉ ra rằng chất tạo ngọt thay thể đường không phải là giải pháp tốt cho sức khỏe.

Một nghiên cứu lớn được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố năm 2023 đã điểm mặt một loạt "đường ăn kiêng" khẳng định chúng không giúp kiểm soát cân nặng hay giảm mỡ, mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 do làm rối loạn quá trình chuyển hóa.

Tin liên quan

WHO: "Đường ăn kiêng" không giúp giảm béo, lại tăng rủi ro bệnh tim, tiểu đường

WHO: "Đường ăn kiêng" không giúp giảm béo, lại tăng rủi ro bệnh tim, tiểu đường

(NLĐO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy các chất tạo ngọt thay thế đường (NSS) không có tác dụng kiểm soát cân nặng hay giảm mỡ, ngược lại nếu dùng lâu dài có thể tăng nguy cơ một số bệnh như tiểu đường type 2, tim mạch và tử vong sớm.

Tìm ra nguyên nhân “đường ăn kiêng” có hại cho bệnh tiểu đường

(NLĐO) - Không chỉ làm tăng nguy cơ tiểu đường như WHO đã cảnh báo, "đường ăn kiêng" có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc điều trị ở người đã mắc bệnh.

Một loại đường ăn kiêng có thể làm giảm hormone nam, vô sinh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cảnh báo sucralose, một loại đường ăn kiêng phổ biến, có thể tấn công hệ thống sinh sản của quý ông theo nhiều cách.

gan nhiễm mỡ chất tạo ngọt đường ăn kiêng Sorbitol
